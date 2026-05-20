Intimidaron a candidatos y financiaron campañas: Así se infiltró el narco en 8 municipios de Morelos

La FGR mencionó que 8 municipios de Morelos tienen presencia del narco.

¡El narco hasta en la sopa! La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la presencia del crimen organizado en Morelos, especialmente en ocho municipios, siendo el Cártel de Sinaloa uno de ellos, así como la infiltración en la estructura municipal al financiar campañas de funcionarios.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, confirmó que tres de los municipios afectados por la presencia del narco son: Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan, localidades donde recientemente detuvieron a seis funcionarios, presuntamente relacionados con el crimen organizado.

De acuerdo con el vocero, el crimen organizado habría ayudado a funcionarios con el financiamiento de campañas electorales e intimidación a políticos rivales, con lo que el grupo delictivo “logró penetrar la estructura municipal”.

Júpiter ‘El Barbas’: Esto sabemos del líder del Cártel de Sinaloa en Morelos

Omar García Harfuch, quien admitió que hay más funcionarios públicos relacionados con el Cártel de Sinaloa, señaló que los operativos para detener al presidente municipal de Atlatlahucan, Agustín ‘N’, así como Irving ‘N’, presidente municipal de Yecapixtla, están relacionados con Júpiter ‘N’.

Este hombre, conocido como ‘El Barbas’ sería el líder del Cártel de Sinaloa en Morelos, además de que tendría presencia en Zacatecas y Baja California, aunque se desconoce de qué forma.

Su nombre tomó revuelo desde hace un par de meses, luego de se dieran a conocer imágenes de una comida en la que estuvo con funcionarios públicos en Totolapan, Morelos, el 10 de junio de 2024.

Incluso el alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, actualmente prófugo de la justicia, admitió que estuvo en dicha reunión y que “es algo que se está investigando”.

Por ahora se desconoce cómo es que ‘El Barbas’ benefició a los funcionarios de Morelos.

Los funcionarios de Morelos detenidos por nexos con el crimen organizado

Seis funcionarios de Morelos fueron detenidos tras una serie de acciones relacionadas con la Operación Enjambre en el estado y en Querétaro.

Los funcionarios detenidos son: