El narco cruza hasta África: Detienen a tres ‘cocineros’ mexicanos en laboratorio clandestino en Nigeria

Autoridades de Nigeria desmantelaron un laboratorio de metanfetamina ligado a un presunto sindicato nigeriano-mexicano.

Lo que parecía un operativo más contra el narcotráfico en África terminó con un hallazgo inesperado: entre los detenidos durante el desmantelamiento del que es considerado el mayor laboratorio de metanfetamina en áfrica descubierto hasta ahora en Nigeria, se encontraban tres ciudadanos mexicanos.

Un grupo de élite de la Agencia Nacional para el Control de Drogas de Nigeria (NDLEA) informó este miércoles que desmanteló un complejo clandestino instalado en una zona boscosa del estado de Ogun, al suroeste del país africano.

Durante el operativo, orquestado por un grupo de élite de la Unidad de Operaciones Especiales (SOU), fueron arrestadas diez personas, entre ellas los tres connacionales, quienes fueron descritos como “expertos técnicos” en la elaboración de droga.

“La Agencia Nacional para el Control de la Ley de Drogas (NDLEA) ha asestado otro golpe devastador al crimen organizado transnacional al desmantelar por completo un sindicato de producción de metanfetamina nigeriano-mexicano altamente sofisticado y multimillonario”, señaló la agencia.

¿Quiénes son los mexicanos detenidos en un narcolaboratorio en Nigeria?

Según informó la NDLEA durante una conferencia en Abuja, la capital nigeriana, el laboratorio operaba a escala industrial y estaba oculto en una granja remota dentro del bosque de Abidagba, en la región de Ijebu East. El sitio fue localizado después de meses de trabajos de inteligencia y vigilancia.

Además de los tres ciudadanos mexicanos, durante el despliegue fueron detenidas siete personas más señaladas como colaboradores locales, pertenecientes al Organización de Tráfico de Drogas Inocentes (DTO) de Anochili, un sindicato criminal transnacional dedicado a la producción y tráfico a gran escala de metanfetamina.

Los mexicanos arrestados fueron identificados como:

Martínez Félix Nemecto, de 46 años

Jesús López Valles, de 40 años

Torrero Juan Carlos, de 51 años

Las autoridades aseguraron más de 2.4 toneladas de precursores químicos, así como metanfetamina en estado volátil y cristalizado, con un valor estimado de aproximadamente 362 millones de dólares, además de equipo especializado utilizado para la producción de drogas sintéticas.

Crimen organizado en África ‘importa’ especialistas de América Latina

El jefe de la agencia antidrogas nigeriana, Buba Marwa, señaló que grupos criminales han comenzado a reclutar especialistas provenientes de América Latina para instalar laboratorios clandestinos en zonas rurales de Nigeria, una estrategia que ha encendido las alertas de seguridad en el país africano.

​“Un registro meticuloso de sus instalaciones permitió recuperar los pasaportes internacionales y teléfonos móviles de los tres cocineros mexicanos arrestados, vinculándolo directamente con la importación y gestión de los criminales extranjeros”, señalaron.

Además del laboratorio oculto en Ogun, las autoridades realizaron cateos en dos viviendas ubicadas en zonas exclusivas de Lagos, donde también fueron encontrados químicos y droga terminada.

La noticia de este decomiso ocurre el mismo día en que el general Dagvin Anderson, jefe del Comando de África de Estados Unidos, alertó que los cárteles mexicanos ya operan desde África, para expandir sus operaciones vinculadas al tráfico internacional de drogas a nuevos mercados.

“Tanto el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como el Cártel de Sinaloa han establecido laboratorios de producción de metanfetamina en África para explotar un mercado en expansión en regiones permisivas”, señaló Anderson ante el Congreso estadounidense.