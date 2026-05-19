Detienen a dos integrantes del CJNG en Jalisco: Uno es el operador financiero de ‘El Jardinero’

Jorge 'N', 'El Chipo' y José 'N', integrantes del CJNG, fueron detenidos en Jalisco. (Fotos: FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, detuvo a dos personas ligadas a ‘El Jardinero’, durante la realización de órdenes de cateo en cinco domicilios, ubicados en Jalisco, en los que se aseguraron armas y posible droga.

Los detenidos son Jorge Ernesto ‘N’, y José Elías ‘N’, ‘El Chipo’, éste último quien presuntamente fungía como operador financiero de Audias ‘N’, ‘El Jardinero’, y que operaba bajo las órdenes de César Alejandro, ‘El Güero Conta’.

Ambos detenidos, probables integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal que será el encargado de determinar la situación jurídica de los detenidos.

La FGR dijo que la detención es resultado de trabajos de investigación de campo y gabinete para combatir los delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que derivaron en la identificación de cinco inmuebles ligados a dichos ilícitos.

Las fuerzas federales realizaron diversos cateos. (Foto: FGR)

¿Dónde se llevaron a cabo los cateos?

Los inmuebles, ubicados en las colonias Jardines de Santa Isabel, La Esperanza y El Salvador, en Guadalajara, Jalisco, fueron cateados.

En dichos lugares, se logró la detención de los sujetos antes citados y se aseguraron armas cortas, cartuchos, cargadores, un almacén con alcohol posiblemente adulterado, envoltorios con material sintético y con sustancias ilícitas.

Además, se incautaron varios vehículos, equipos telefónicos, documentos, insumos químicos y recipientes de almacenamiento, así como maquinaria aparentemente utilizada para procesos de llenado y envasado.

La FGR dijo que a las citadas personas se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Varios objetos fueron incautados. (Foto: FGR)

‘El Jardinero’ se ampara contra posible extradición

Audias ‘N’, ‘El Jardinero’, quien es considerado uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), teme ser extraditado a Estados Unidos.

Hasta el momento, ‘El Jardinero’ ha promovido dos juicios de amparo a su nombre y en el que, se advierte, anexa una carta firmada por él mismo, detenido el 27 de abril pasado en un operativo de la Marina en Nayarit.

Dicho recurso, al menos el tercero que se promueve contra su extradición, fue radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal de Segundo Circuito, con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México.

Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular de dicho juzgado, desechó la demanda presentada el 14 de mayo pasado al considerar que los actos reclamados (orden de extradición u orden de detención provisional con fines de extradición), son hechos consumados.