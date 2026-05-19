‘El Jardinero’ le teme a EU: Promueve dos amparos para evitar una posible extradición

'El Jardinero’, detenido el 27 de abril pasado en un operativo realizado por la Secretaría de Marina en Nayarit. (Foto: Cuartoscuro)

Audias ‘N’, conocido como ‘El Jardinero’ y uno de los presuntos sucesores del abatido Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, en el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), teme ser extraditado a Estados Unidos.

Así lo hizo saber en al menos uno de los dos juicios de amparo que se han promovido a su nombre y en el que, se advierte, anexa una carta firmada por el propio ‘Jardinero’, detenido el 27 de abril pasado en un operativo realizado por la Secretaría de Marina en Nayarit.

Dicho recurso, al menos el tercero que se promueve contra su extradición, fue interpuesto en el Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal de Segundo Circuito, con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México.

¿Qué dice la carta de ‘el Jardinero’ en la que dice temer su extradición a EU?

Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular de dicho juzgado, desechó la demanda presentada el 14 de mayo pasado al considerar que los actos reclamados (orden de extradición u orden de detención provisional con fines de extradición), son hechos consumados.

Señaló que ello se desprende de una carta que ‘El Jardinero’ envió, bajo protesta de decir verdad, y en la que advierte una síntesis de lo que ha vivido desde su detención el 27 de abril pasado en el poblado El Mirador.

Explicó que no ha podido ejercer su derecho de defensa porque, tras su detención, fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR.

“Existe el temor fundado de la extradición de mi persona hacia los Estados Unidos de América”, dijo en su carta

La carta de ‘El Jardinero’ refiere que de la FGR fue llevado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y el día 1 de mayo fue llevado a audiencia por videoconferencia.

“Desconozco el juez ante el que fui llevado, y lo que se me informó debido a que no tenía conmigo a mi defensor particular que no me permitieron nombrar, el defensor público no me informó nada, ni me permitió apuntar nada.

“Por lo que desconozco la autoridad ante quién se llevó a cabo la audiencia, el contenido y alcances de la audiencia, solo sé que está relacionado a un tema de extradición, a lo cual temo que me extraditen al gobierno americano”, insistió.

¿’El Jardinero’ podría evitar su extradición a EU?

En esa audiencia, ‘El Jardinero’ fue notificado de la existencia de una solicitud de detención provisional con fines de extradición y que el gobierno de Estados Unidos tiene 60 días para presentar la petición formal para su entrega a la justicia estadounidense.

El juez Niño Jiménez insistió que en la carta de ‘El Jardinero’ se advierte un hecho consumado e irreparable en sus efectos y consecuencias por lo que de nada serviría seguir con el juicio de amparo al no poder restituir física ni materialmente los derechos fundamentales violados.

“Aunque se conceda la sentencia de amparo, ello no tendría a nada práctico para proteger al gobernado, pues la situación jurídica creada por el acto ya no puede revertirse”, insistió el juzgador en su resolución tomada el lunes pasado y notificada este martes.

Cabe destacar que en otro juicio de amparo promovido por ‘El Jardinero’, radicado en el Juzgado Segundo, se le concedió una suspensión de plano que frena momentáneamente su entrega al gobierno de Estados Unidos.

Y en un tercer amparo radicado en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, el Décimo Tribunal Colegiado ratificó la suspensión de plano concedida a ‘El Jardinero’ con lo que evita su extradición a Estados Unidos.