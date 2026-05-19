‘La Captura’: ¿De qué trata la nueva película de Netflix sobre ‘El Chapo’ Guzmán?

Una nueva película sobre ‘El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes mexicanos más reconocidos, llega a la plataforma Netflix, donde se cuenta un momento importante de la vida del capo antes de ser detenido y extraditado a EU.

Se trata de La Captura, protagonizada por Poncho Herrera (actor de la serie Las Muertas), que llega a la aplicación de streaming “este verano”, se informó en un comunicado.

Sin embargo, esta vez no se retratan las actividades criminales del ‘Chapo’ Guzmán, en cambio, sigue a un policía que detiene un auto y descubre que a bordo se encuentra uno de los criminales más buscados en ese momento.

La nueva película 'La captura' narra una de las detenciones del 'Chapo' Guzmán, (Foto: Cortesía)

¿De qué trata ‘La Captura’, película de Netflix sobre ‘El Chapo’ Guzmán’?

“¿Qué harías si te encontraras por accidente con uno de los criminales más peligrosos del mundo? ¿Lo entregarías aunque todo juegue en tu contra o lo dejarías ir para salvar tu propia vida?“, se lee en el comunicado compartido sobre la nueva película de Netflix.

En medio de una solitaria carretera de Los Mochis, los agentes federales Arturo Carmona y Héctor Rosales realizan un patrullaje nocturno que parecía transcurrir como cualquier otro operativo. Sin embargo, todo cambia cuando interceptan un vehículo con reporte de robo y descubren que uno de los ocupantes es nada menos que Joaquín “El Chapo” Guzmán, considerado entonces el criminal más buscado de México y uno de los narcotraficantes más perseguidos del mundo.

Lo que inicia como una revisión de rutina pronto se transforma en una situación límite para ambos policías, quienes deben tomar una decisión que podría cambiar sus vidas para siempre: aceptar una enorme suma de dinero y dejar escapar al capo o cumplir con su deber, aun sabiendo el peligro que implica enfrentarse al poder del narcotráfico.

La historia de La Captura explora la tensión, el miedo y los dilemas morales detrás de uno de los arrestos más impactantes en la historia de México, muestra una perspectiva poco conocida sobre cómo ocurrió aquella operación: “Es una historia de héroes mexicanos que, en medio de un sistema que hace casi imposible hacer lo correcto, eligen luchar e intentarlo”.

'La captura' es una película protagonizada por Poncho Herrera. (Foto: Cortesía)

Reparto de ‘La Captura’, película de Netflix

Por el momento solo fueron revelados los nombres de los dos actores protagonistas de la nueva película de Netflix.

El primero de ellos es Alfonso Herrera, exintegrante de Rebelde y actor de películas como Amarte Duele. Recientemente apareció en la serie Las Muertas, donde se narran los crímenes cometidos por Las Poquianchis, asesinas seriales mexicanas. Además, es el protagonista de la polémica película ¡Que viva México!

Su coprotagonista es Noé Hernández, actor con apariciones en la miniserie Celda 211 y en Narcos: México. También contó con una participación en la película Miss Bala.

'La Captura' es una película dirigida por Chava Cartas, director detrás de 'Mirreyes vs. Godínez'. (Foto: Cortesía)

¿Quién es el director de ‘La Captura’, película sobre ‘El Chapo’ Guzmán?

Chava Cartas es el director detrás de la nueva película de ‘El Chapo’ Guzmán que se estrena durante el verano de 2026.

Él no solo es director, también trabajó como productor y guionista reconocido por su trabajo en cine y televisión, especialmente dentro de las comedias y producciones juveniles. A lo largo de su carrera se ha consolidado como uno de los realizadores más activos de la industria del entretenimiento en México gracias a proyectos que combinan humor, drama y cultura popular.

Comenzó su trayectoria trabajando en televisión y posteriormente dio el salto al cine, donde destacó por dirigir películas como Mirreyes vs Godínez, una de las comedias mexicanas más exitosas en taquilla durante los últimos años. También estuvo detrás de producciones como Sobreviviendo mis XV y diversos proyectos para la plataforma Netflix como el caso de Nuestros Tiempos, protagonizada por Lucero y Benny Ibarra.