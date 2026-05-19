‘Es un dolor que te paraliza’: ¿Cuál es la enfermedad rara que padece Josefina Vázquez Mota?

Josefina Vázquez Mota contó el recorrido que ha pasado desde que fue diagnosticada con síndrome de Sudeck,

Desde hace cinco años, una rara enfermedad ha cambiado la vida de Josefina Vázquez Mota. Comenzó con un dolor en el muslo derecho de su pierna, cuando hacía ejercicio. Meses después del primer síntoma, narra la política panista, levantarse de la cama era imposible. Se trataba del síndrome de Sudeck.

Así lo contó la exsecretaria de Educación Pública y excandidata a la presidencia de México en el podcast Resificando Ando, de la creadora de contenido Shulamit Graber, en el que ahondó sobre la experiencia de vivir “como paciente” de una enfermedad que nadie podía diagnosticar.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos, el síndrome de Sudeck o síndrome de dolor regional complejo (SDRC) es un cuadro clínico en el que se presenta dolor e inflamación duraderos, usualmente en extremidades del cuerpo.

“Puede ocurrir después de una lesión o un evento médico, como una cirugía, un traumatismo, un accidente cerebrovascular o un ataque cardíaco”, indica la institución.

La política mexicana ha dicho que, en su caso, el dolor va y viene, y que ha tenido 106 procedimientos médicos para atenderse. “Pasé por una silla de ruedas, fui a muchas sesiones del Senado en silla de ruedas, cuando estaba en el mundo de la política”, comentó.

Josefina Vázquez Mota durante el foro “Protegiendo el futuro: Unidos por nuestros Niños, Niñas y Adolescentes”, el cual fue convocado por Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro. (Cuartoscuro: César Gómez Reyna.)

¿Cuáles son los síntomas del síndrome de Sudeck?

El síndrome de Sudeck en una enfermedad rara y lo padecen en su mayoría mujeres. Aunque puede ocurrir a cualquier edad, suele aparecer después de los 40 años.

El dolor relacionado con el SDRC puede ser constante, aparecer y desaparecer, o empeorar cuando se toca la extremidad afectada. Estos son los síntomas:

Dolor repentino o no provocado, el cual puede ser constante o cambiar con la actividad.

Dolor excesivo o duradero después del uso o contacto.

Cambios en la temperatura y el color de la piel o hinchazón en la extremidad afectada.

Cambios en la textura de la piel.

Sudoración y crecimiento de uñas y cabello.

Adelgazamiento de un hueso o crecimiento óseo excesivo.

Deterioro de la fuerza muscular y trastornos del movimiento.

El diagnóstico llegó a Josefina Vázquez Mota cuando el dolor ya era casi insoportable.

“Para ese entonces, ya eran muchísimos médicos, todas y todos extraordinarios, muy humanos, muy solidarios, pero nadie encontraba la causa”, cuenta.

El doctor Ricardo Plancarte Sánchez, a quien describe como “un maestro, un sabio” la sorprendió porque, después de pasar por innumerables pruebas sofisticadas, la analizó en el consultorio con una lupa gigante.

“Tocó la pierna izquierda y preguntó: ‘¿Cómo siente la temperatura?’ (caliente). ‘Ahora, ¿cómo siente la temperatura de la pierna derecha?’ (fría). Y dijo: ‘Ya sé lo que tiene’”, explicó.

¿Cómo se diagnostica el síndrome de Sudeck?

No existe una prueba única pueda confirmar el SDRC, destaca el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos. A menudo, una lesión o cirugía reciente puede ser un indicio y es importante que la persona con SDRC reciente sea evaluada lo antes posible.

Hay ecografías o las imágenes por resonancia magnética pueden revelar un daño subyacente en los nervios y los tejidos.