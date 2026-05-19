¿Tienes plan o eres prepago? Estas líneas NO tienen que hacer el registro obligatorio de celulares 2026

El tiempo corre y el registro de líneas telefónicas no tendrá prórroga. A poco más de un mes de concluir el periodo para cerrar el padrón de telefonía móvil, todavía faltan millones de líneas por registrar.

Las dudas continúan sobre cómo realizar el trámite, hasta cuándo estará disponible el registro, dónde acudir y quiénes deben completarlo.

Se trata de un procedimiento obligatorio para todas las personas propietarias de líneas móviles, con el objetivo de vincular la identidad de cada usuario. De esta forma, el gobierno busca combatir delitos como extorsión y fraude mediante la eliminación de líneas anónimas.

¿Qué líneas deben registrarse en el padrón de telefonía?

En México existen dos modalidades principales para contratar una línea celular: prepago y pospago, también conocido como plan de renta fija.

La modalidad prepago funciona sin contrato y permite al usuario decidir cuándo y cuánto pagar. En cambio, el sistema pospago establece un pago fijo después del uso del servicio.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) señala que las líneas prepago sí requieren un registro manual por parte de las personas usuarias. Sin embargo, en el caso de los planes de renta fija, las compañías telefónicas realizan automáticamente el alta de las líneas.

De manera habitual, las operadoras solicitan los datos de identidad de la persona titular al contratar un plan pospago. Por ello, la responsabilidad de incorporarlas al padrón recae en las empresas de telefonía móvil.

¿Cómo avanza el registro de líneas móviles?

De acuerdo con la CRT, el Padrón de Telefonía Móvil registró un incremento significativo en menos de un mes, al pasar de 30.3 millones a 48 millones de líneas inscritas.

Norma Solano, comisionada presidenta de la CRT, explicó que el aumento ocurrió tras incorporar las líneas pospago o de renta fija, segmento que todavía no figuraba dentro del padrón.

A pesar del avance, todavía faltan 112.7 millones de líneas por registrar antes del 30 de junio. Por ello, autoridades estiman que deben concretarse alrededor de 1.5 millones de vinculaciones cada día.

Ante este panorama, Solano descartó una nueva prórroga y reiteró que la fecha límite permanecerá el 30 de junio, aun cuando ello pudiera derivar en una desconexión masiva.

La compañía con mayor porcentaje de registros es AT&T, con 29 por ciento de sus líneas inscritas. Después aparece Bait con 28 por ciento, seguida de Telcel con 19 por ciento —a pesar de liderar el mercado nacional— y Movistar con 16 por ciento.