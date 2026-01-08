De Telcel a AT&T: Cómo registrar tu número al nuevo padrón de telefonía móvil

El registro obligatorio de líneas móviles inicia este viernes 9 de enero en México. Así puedes vincular tu número. (Foto: Shutterstock)

Todo listo para el registro de usuarios de telefonía móvil. A partir de este viernes 9 de enero, todos las personas que tengan una línea telefónica en México deberán registrar o vincular sus números con su identidad para continuar disfrutando de este servicio.

Lo anterior en cumplimiento con los nuevos lineamientos establecidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que obliga a que cada línea telefónica este asociada a una persona física o moral, ya sea nacional o extranjera.

La medida, que aplica tanto para líneas de prepago como de pospago, busca eliminar el anonimato en la telefonía móvil y así combatir fraudes y extorsiones. Sin embargo, todavía existen dudas sobre cómo realizar el registro, especialmente para clientes de compañías como Telcel y AT&T.

Para completar el trámite, necesitarás documentos oficiales, como la Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación con fotografía vigente (credencial de elector o pasaporte). El registro puede realizarse presencialmente en los centros de atención de cada operador o en línea, según las opciones que ofrezca tu compañía.

Cómo hacer el registro de tu número con Telcel

Registrar tu línea con Telcel es sencillo y se puede realizar de dos maneras: presencial o en línea. Los usuarios deberán acudir a un Centro de Atención a Clientes con su identificación oficial con fotografía y su CURP, o bien, iniciar el proceso en línea a través del portal habilitado por la compañía.

En modalidad remota, Telcel permite hasta tres intentos para completar la vinculación; si no se logra, deberás acudir presencialmente para terminar el trámite. Los requisitos básicos son:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o CURP biométrica).

CURP.

Proporcionar tus datos personales y validar tu identidad.

Telcel ha establecido como fecha límite para el registro el 30 de junio de 2026, después de esa fecha, las líneas no registradas serán suspendidas hasta que se complete la vinculación.

Cómo hacer el registro de tu número con AT&T

Al igual que en Telcel, AT&T requiere que los usuarios vinculen sus líneas con documentos oficiales para mantener el servicio activo. El proceso también puede hacerse de manera presencial en los Centros de Atención de la compañía o en línea.

Para realizar el trámite necesitas:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte para nacionales; pasaporte para extranjeros).

CURP.

AT&T ofrece la posibilidad de iniciar la vinculación a través de un enlace que se envía por mensaje SMS o por medio de su portal, donde deberás cargar tus documentos y completar la validación de identidad. Si no completas la vinculación en tres intentos, deberás acudir a un centro físico.

La fecha límite establecida por AT&T para completar este trámite es el 26 de junio de 2026 para líneas activadas antes del 7 de enero; las nuevas líneas deberán vincularse al momento de su activación.

Cómo hacer el registro si eres cliente de otras compañías

Según los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, todas las empresas de telefonía móvil en México están obligadas a permitir que sus clientes vinculen su número celular con su identidad.

Esto significa que compañías como Movistar, Bait, Unefon y otras operadoras móviles virtuales (OMVs) también deberán habilitar mecanismos para que los usuarios realicen el registro obligatorio, aunque muchas aún no han publicado los detalles específicos.

En todos los casos, los operadores deben ofrecer canales de vinculación, ya sea de forma presencial o digital, dentro del mismo periodo obligatorio, siguiendo los lineamientos generales del nuevo padrón de telefonía móvil.

¿Qué pasa si no registro mi número de celular?

Si no registras tu línea antes de la fecha límite, tu servicio será suspendido, lo que significa que perderás acceso a llamadas, mensajes y datos, aunque seguirás obligado a pagar tu plan o equipo.

Durante la suspensión, solo podrás realizar llamadas a números de emergencia y a los servicios de atención ciudadana.

Telcel aclara que la suspensión no exime del pago de lo contratado ni del costo del equipo, y la línea permanecerá inactiva hasta completar el registro.