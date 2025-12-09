Oootra vez un padrón de telefonía móvil

Las iniciativas y propuestas para tener más control y vigilancia sobre los celulares que se venden en el país van y vienen cuando menos en los últimos 15 años. La lista ha sido amplia tanto del Gobierno Federal como de legisladores para tener precisamente “ubicados” de quién son cada una de las líneas activas de telefonía móvil.

Seguro algunos se acuerdan del fallido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), que buscaba saber de quién era cada línea de telefonía, como si no fuera fácil poner el nombre de cualquiera y hacer el registro; ese plan simplemente no prosperó y ahí se quedaron millones de datos en una base que no se sabe quién operó y uso, porque es un hecho que al final millones que sí cumplieron con el registro recibían mensajes de todo tipo de empresas.

Ahora, nos recuerdan que ya se pondrá en marcha el nuevo Registro al Padrón de telefonía móvil y que buscan que se vinculen los números celulares a la CURP del titular, de lo contrario hay la amenaza que se cancelará la línea como ya sucedió en el pasado.

La fecha de arranque del registro en el caso de las personas físicas será el próximo 9 de enero, con la CURP y en el caso de las personas morales con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con el objetivo –aseguran– de tener un mejor control y evitar delitos, pero sólo hay que recordar que en las cárceles los operativos van y vienen y los celulares son parte del día a día de quienes cumplen una condena, y el registro de celulares a nombre de terceros simplemente no derivará en nada más, como ya ha pasado, perdonen el escepticismo.

A cargo de este “nuevo” proyecto está la Agencia de Transformación Digital que tiene al frente a José Antonio Peña Merino, conocido en la industria como Pepe Merino, y que junto con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) se acordó que será el 9 de enero la fecha de arranque de estos registros para que puedan usar la línea celular sin problema alguno, ya que es obligatorio.

Se tiene previsto que la información siga resguardada por los operadores telefónicos y aseguran que se cumplirá con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, aunque ya desapareció ese organismo.

Ahora serán las principales compañías celulares quienes tendrán que cuidar esa información y recabar los datos cuando se venden, con una CURP de por medio, por lo que tendrán una plataforma para tener la información resguardada.

Desde luego, el trámite hasta ahora se sabe es que pese a ser la agencia de transformación digital la que la promueve, tendrá que ser un trámite personal y en las empresas de telefonía; de no hacerlo, ahí está la amenaza, y aunque pague a tiempo sólo tendrá acceso a números como el 911, de atención ciudadana y al servicio de atención del proveedor del servicio de telefonía móvil, ya que el número será dado de baja, todo dicen para evitar extorsiones telefónicas y poder identificar líneas asociadas a actividades delictivas. ¿Cómo ven?

Lo bueno que no se ha dicho de Hacienda

Ahora sí, la sonrisa a todo lo que da del secretario de Hacienda, Edgar Amador, en la emisión del bono verde por tres mil millones de pesos cuya demanda duplicó el objetivo planteado, lo que habla que pese a todo este tipo de instrumentos siguen siendo atractivos para el público inversionista y que los seguirán consumiendo.

Pero lo que no se ha dicho, y que paso desapercibido, más allá de ese evento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), es que en el pasado reporte de finanzas públicas, pocos se dieron cuenta de que los balances fiscales presentaron mejores resultados, ya que el déficit presupuestario fue 206 mil millones de pesos menor al previsto, mientras que el superávit primario presupuestario alcanzó 240 mil millones de pesos, superando las metas anuales.

Así, los RFSP sumaron 919 mil millones de pesos, ubicándose dentro de los techos aprobados por el Congreso y demostró que la Secretaria de Hacienda mantiene el compromiso de estabilidad y como ejemplo fue el menor déficit, lo que muestra disciplina en el manejo de las finanzas públicas y que pese a todo, al menos en ese punto sí están cumpliendo.

Por cierto, además de las autoridades, entre los invitados al campanazo, estuvo igual Pablo Coballasi de la Amexcap, que estuvo señalado por los clientes en el tema de la quiebra de Sofipo Came. Todo indica que las aclaraciones que hizo en la Secretaría de Gobernación sirvieron y que sigue presente en eventos financieros representando a la empresas de venture capital.

Nissan y su expansión en Aguascalientes

Mientras unos pierden, como es Morelos donde cerró la emblemática armadora, en otros estados ganan, como Aguascalientes gobernado por Tere Jiménez en donde la expansión de la planta Nissan A1 marca un nuevo impulso para la economía de la entidad.

Y es que la gobernadora Jiménez encabezó el arranque de las nuevas instalaciones donde se ensamblarán las primeras pick up fabricadas en la entidad, un proyecto que generará mil 300 empleos directos y cuatro mil indirectos.

Jiménez destacó que esta ampliación consolida a Aguascalientes como un centro automotriz de referencia mundial y refuerza su competitividad tecnológica. Además, celebró la integración de una comisión tripartita entre Nissan, el Gobierno del Estado y la sociedad para fortalecer la relación con la comunidad japonesa y promover iniciativas educativas y culturales.

En el encuentro, igual estuvo Joan Busquets, vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana, donde reconocieron el respaldo del gobierno estatal y la calidad del talento local, clave para mantener la competitividad global. Con una nave de más de 120 mil metros cuadrados que reducirá costos y mejorará la eficiencia logística, la nueva etapa de la planta abre un periodo de mayor dinamismo industrial y sigue captando inversiones en materia automotriz dada la cadena de proveeduría que se ha consolidado en la entidad.

Los clientes de Scotiabank

Scotiabank es considerado sistémico y es cuarto en activos dentro del sistema bancario. El banco de origen canadiense que en México dirige Pablo Elek, tiene claro el nicho en el que desea continuar operando: la clase media alta mexicana. En este segmento, dado el potencial de crecimiento y la necesidad de una atención personalizada no sólo vía digital, sino también a través de su red de sucursales, se encuentra el camino a seguir, por lo que ya lanzaron su programa de banca premium, así como servicios enfocados a este segmento. Todo porque tienen confianza en México y se consideran un aliado estratégico del país; los planes son interesantes, ya les contaremos con más detalle.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.