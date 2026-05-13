El enemigo perfecto de Florentino

Por años Florentino Pérez construyó en el Real Madrid una narrativa de control absoluto. El presidente que siempre tenía un plan y que convertía cada crisis en una operación de ingeniería financiera, política y deportiva, pero cuando el modelo comienza a mostrar desgaste, aparece también una vieja tentación del poder: fabricar enemigos externos para evitar asumir responsabilidades internas.

Enrique Riquelme (Ilustración de Lorena Martínez)

Y eso es exactamente lo que ocurrió con Enrique Riquelme, el joven empresario español, presidente de Grupo Cox, enfocado en energía y agua, que recién adquirió los activos de Iberdrola en México y que aumenta su presencia en el país, que se convirtió sin buscarlo en el centro de ataques del directivo madrileño, pues Florentino dejó de hablar de futbol para hablar de conspiraciones. Ya no eran sólo los árbitros, la prensa o la mala suerte. Ahora había “un señor de las energéticas”, “con acento mexicano”, moviendo hilos desde la sombra para desestabilizar al club.

Esos datos dieron la vuelta en todos los medios españoles, y desde luego, dadas las inversiones que tiene el grupo en nuestro país, llamó la atención que la insinuación fue tan específica que no hacía falta pronunciar el nombre.

Lo que preocupó en el sector empresarial y a los socios de uno de los clubes más importantes del mundo, es que lo verdaderamente delicado es el mensaje de fondo: en el Real Madrid de Florentino, aspirar a competir por la presidencia comienza a tratarse como un acto de deslealtad y descalificaciones, para alguien como dijo con “acento mexicano”, como si eso fuera algo negativo.

Porque Enrique Riquelme es reconocido ampliamente en el sector empresarial tanto en España como en México; no es un oportunista recién llegado ni al mundo empresarial ni al madridismo. Es socio del club desde hace más de dos décadas, empresario exitoso, fundador de un grupo internacional de energía y agua con presencia en América Latina y uno de los pocos perfiles jóvenes que se han atrevido a plantear públicamente una alternativa de gestión.

El tema está en todos lados, ya que la crisis del Real Madrid no la provocó la prensa, ni Riquelme, ya que, en este año, el equipo llegó golpeado por decisiones deportivas equivocadas, fichajes multimillonarios que no funcionaron, desgaste institucional y una sensación inédita de desconexión entre la dirigencia y parte de la afición.

Pero admitirlo implicaría algo que Florentino nunca ha tolerado fácilmente: aceptar que el problema puede estar dentro y es ahí, donde la figura de jóvenes empresarios incomodan, con una visión corporativa distinta del club y que, en otras palabras, representa el futuro.

Pero las equivocaciones de Pérez son evidentes, y es claro que ve en riesgo su futuro, ya que ayer se equivocó ampliamente en el tono utilizado, porque reducir a un empresario español a “ese señor con acento mexicano” no sólo simplifica el debate; lo degrada.

El problema no es tener relaciones empresariales en México o América Latina, el problema se llama la mala gestión del Real Madrid, y es ahí donde Pérez ha fallado, porque el Real Madrid no le pertenece a un hombre, pertenece a sus socios y hoy, gracias al propio presidente, se convirtió en símbolo de oposición, renovación y relevo generacional. Será interesante lo que viene.

Las carreteras que se están cerrando

Jesús Antonio Esteva (Ilustración de Lorena Martínez)

Esta semana no ha sido nada fácil en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que lleva Jesús Antonio Esteva. Primero, durante dos días seguidos la carretera federal hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fue cerrada: ni la lluvia movió a los manifestantes. El otro frente abierto fue la renuncia de su director de carreteras, tras diversas acusaciones en su contra reveladas por el diario Proceso.

Es cierto, que es un secretario, que llegó con fama de operador eficiente por su paso en la Ciudad de México, pero hoy enfrenta escenarios incómodos, con las protestas campesinas bloqueando vías estratégicas hacia el AIFA, los conflictos internos que escalan a escándalo y un equipo que empieza a ser señalado más por los problemas que por las soluciones.

La molestia de los grupos campesinos no nació de un día para otro. Hay reclamos acumulados por pagos pendientes, afectaciones de obra, derechos de paso y promesas incumplidas. Pero lo preocupante para la SICT es que el conflicto exhibió ausencia de operación política. Nadie contuvo. Nadie negoció a tiempo. Nadie leyó el tamaño del costo mediático y los pocos viajeros en la semana sufrieron las consecuencias.

El otro foco rojo reconocido, en donde hay investigaciones, renuncias –y cosa rara, la trabajadora que acusó también es investigada por daño al erario–, no se ve nada bien, ya que es un sector sensible, el área encargada de las licitaciones para las obras carreteras y que en el Plan México y de infraestructura es clave y hoy toda esa dirección se ve afectada por las denuncias. Ojalá eso no influya en los proyectos que vienen.

Por lo pronto, hoy, en la SICT, el problema ya no es solamente construir carreteras, es evitar que políticamente se le empiecen a cerrar todas las salidas.

Yucatán y el límite eléctrico del crecimiento

Durante años Yucatán construyó una imagen de estabilidad, inversión y crecimiento que terminó diferenciándolo de buena parte del país. Mérida comenzó a atraer empresas, desarrollos inmobiliarios, capital y nuevas familias a un ritmo pocas veces visto en el sureste. El propio gobernador Joaquín Díaz Mena ha hablado de consolidar la entidad como uno de los polos económicos más dinámicos de la región, eso sí, hay que decirlo, esto gracias al trabajo de los gobiernos anteriores que consolidaron a ese estado como un paraíso, tanto panistas como priistas, claro pese a las temperaturas que hoy sufren.

Emilia Calleja (Ilustración de Lorena Martínez)

Aun cuando hay inversiones importantes en marcha, hay una preocupación mucho menos visible y bastante más seria: la capacidad eléctrica. Esta semana, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a cargo de Emilia Calleja, reconoció la presión que enfrenta la red energética de la Península y anunció nuevas obras para reforzar transmisión y operación.

La región vive uno de los crecimientos de demanda energética más acelerados del país. El problema es que la infraestructura no avanzó al mismo ritmo. Hoy buena parte del sistema depende de líneas de transmisión limitadas y de una capacidad de generación insuficiente para cubrir la demanda regional y eso puede afectar las inversiones futuras, ya que no se puede apostar si no hay redes eléctricas

Fichaje en Banamex

René Pimentel Ibarrola (Ilustración de Lorena Martínez)

Los movimientos en la banca siguen a la orden del día y Banamex que tiene al frente a Manuel Romo, fichó a René Pimentel Ibarrola quien se integrará al banco como director corporativo de Banca Corporativa e Inversión a partir del primero de junio.

Sin duda, tendrá el reto de regresar a la institución a ese mercado tan competido, ya que estará a cargo de liderar la creación y crecimiento de la nueva área de Banca Corporativa e Inversión, definiendo su enfoque, estructura y prioridades estratégicas, en un nicho que hoy deben fortalecer.

Pimentel Ibarrola, tiene más de 29 años de experiencia en el sector financiero e inició precisamente su carrera en Citibank México en 1997, en Banca Transaccional, y posteriormente colaboró en Deutsche Bank en México y Nueva York como analista de capitales y estuvo los últimos años en Banorte como director de Banca Corporativa, Instituciones Financieras y Sindicación de Créditos. Un buen fichaje.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.