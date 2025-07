Datos personales están a salvo: INE descarta entregar Padrón Electoral para CURP Biométrica

El Instituto Nacional Electoral (INE) no entregará al gobierno federal el Padrón Electoral con los datos de más de 99 millones de mexicanos para la implementación de la CURP Biométrica, el nuevo mecanismo de identidad, dijo la presidenta de la institución, Guadalupe Taddei, pues hasta el momento “no es un tema que esté determinado en ninguna legislación y en ningún reglamento ni ley secundaria”.

En conferencia de prensa, Guadalupe Taddei dijo que si en algún momento el gobierno federal plantea que la autoridad electoral colabore en la construcción del nuevo mecanismo de identidad, pues el INE cuenta con 900 módulos a lo largo de todo el país que recaban datos biométricos, ésta tendrá que ser definida por los 11 consejeros y no sólo por ella.

“No hay nada que nos obligue en este momento. Sin embargo, si hay iniciativas de coordinación, habrá que atenderlas y celebrar estas reuniones de trabajo en caso de que se propusieran. Ahorita no hay nada, también hay que decirlo, no hay una invitación precisa, no hay una convocatoria a otro tipo de trabajos que no sean los que está celebrando el área competente del gobierno, ahí está”.

¿La credencial de elector será desplazada por la CURP Biométrica? Esto dice el INE

La funcionaria electoral dijo que defenderá el Padrón Electoral y descartó que la credencial del INE vaya a ser desplazada por la CURP Biométrica como medio de identificación preferido por los mexicanos, pues, dijo, la credencial de elector les da poder político y no solo los identifica.

“¿Cómo crees que no lo vamos a defender? Ha costado muchísimos años hacer esto y que sea sólido y que sea respetado y que tenga la confianza de la ciudadanía. Incluso la ciudadanía misma va a defender su propia forma de generar poder político en nuestro país, porque nuestra credencial es diferente a la CURP. ¿Cuál es la diferencia? Aquella genera identidad, esta genera poder político”, dijo.

Así también descartó que la implementación de la CURP Biométrica como nuevo documento de identidad vaya a provocar la desactualización del Padrón Electoral, como lo acusó el expresidente del INE, Lorenzo Cordova Vianello.