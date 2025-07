INE niega haber clonado voz de Pepe Lavat con IA: ‘Es uso libre y gratuito de Tiktok’, dice Taddei

El Instituto Nacional Electoral (INE) negó haber clonado con Inteligencia Artificial la voz del fallecido actor de doblaje Pepe Lavat en un video compartido en la cuenta de TikTok del Instituto y solo usó un audio disponible en la plataforma, aclaró la presidenta de la institución, Guadalupe Taddei Zavala.

En conferencia de prensa, la presidenta del INE expresó su respeto irrestricto al gremio de actores de doblaje, quienes se manifestaron el domingo en contra del mal uso de la voz del fallecido actor de doblaje, e informó que se inició una investigación en el Instituto, en particular desde la Coordinación Nacional de Comunicación Social.

“El INE no, no utilizó una voz predeterminada, así como Pepe Lavat, no busco una voz a cual asemejarse, es el uso libre y gratuito de esta red como está ocurriendo en todos los ámbitos del mundo con relación a la inteligencia artificial pero lo que sí está haciendo el INE en este momento (...) al interior (es que) hagamos uso del Comité de Tecnología y Medios de comunicación cuando esta herramienta vaya a ser utilizada”, dijo.

El uso de la voz de Pepe Lavat por parte de la autoridad electoral fue criticada por Gisela Casillas, viuda del actor, quien dijo que “es triste que una institución que habla de legalidad haga estas cosas tan horrendas, ellos usan IA para una campaña que está mal hecha y se roban todo”.

La presidenta del INE declaró que el INE acompaña la exigencia de regular el uso de la inteligencia artificial, no solo por este caso sino por las posibilidades que brinda la herramienta tecnológica.

“Acompañamos incluso sus peticiones de que se regule el tema de la inteligencia artificial, eso algo que está haciendo falta no solamente aquí en México ni por este caso, está haciendo falta en el mundo”, dijo.

Artistas de doblaje exigen proteger las voces humanas ante la IA

Artistas, locutores, actores de doblaje y creativos mexicanos protestaron el fin de semana en la Ciudad de México para exigir una legislación que regule el uso de la voz humana frente al avance del uso de la inteligencia artificial.

Con el objetivo de frenar la clonación y el uso no autorizado de sus voces en productos comerciales o audiovisuales, el gremio artístico se movilizó luego de que el INE utilizara la voz de Pepe Lavat, un emblemático actor de doblaje fallecido en 2018, sin el permiso de su familia.

La locutora y presidenta de la asociación, Lili Barba, remarcó que la IA debe usarse para potenciar los valores, ética y atributos del gremio, no para suplantarles ni para robarles su voz y ponerla en productos y servicios.

Pepe Lavat es ampliamente conocido por dar voz al narrador de Dragon Ball y Dragon Ball Z, así como a personajes diversos de caricatura en series animadas como Scooby Doo, y animes como Naruto, Sailor Moon y Death Note.

Tras las protestas de intérpretes de voz, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó el lunes que se crearán “esquemas de protección” para cuidar “el trabajo y voz” de las personas que se dedican al doblaje.

“Tiene razón y, a través de la Consejería Jurídica y la Secretaría de Cultura, pues nos vamos a reunir con ellos para ver qué esquemas de protección a su trabajo y a su voz tienen que utilizarse para evitar el uso de lo que es su herramienta de trabajo principal, que es su voz”, aseguró la mandataria durante su conferencia mañanera.

Con información de EFE.