Muere ‘Billy’ Álvarez, expresidente de Cruz Azul; estaba preso en el Altiplano por delincuencia organizada

Guillermo “Billy” Álvarez, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul y exdirectivo del club cementero, murió este sábado 30 de mayo. Su fallecimiento ocurrió una semana después de que Cruz Azul conquistó su décimo título de Liga MX.

Al momento de su muerte, Álvarez se encontraba internado en un hospital en Toluca, en el Estado de México; sin embargo, estuvo en el penal del Altiplano, donde permanecía desde su detención en enero de 2025.

Según reportes, en los últimos días estuvo hospitalizado, primero en un centro médico de la alcaldía Iztapalapa; luego fue trasladado al Hospital General Dr. Nicolás San Juan, ubicado en Toluca.

El exdirectivo fue detenido tras varios años prófugo de la justicia y enfrentó acusaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y otros delitos relacionados con su gestión al frente de la Cooperativa Cruz Azul.

¿Quién fue Billy Álvarez?

Guillermo Héctor Álvarez Cuevas fue un empresario mexicano que presidió la Cooperativa Cruz Azul y al equipo de futbol de la Liga MX durante 32 años.

Asumió el liderazgo de la institución en 1988, tras la muerte de su padre, José Antonio Álvarez, quien también desempeñó un papel relevante dentro de la cooperativa. Durante su administración, Cruz Azul ganó diversos títulos nacionales e internacionales y se mantuvo como una de las organizaciones deportivas más importantes del país.

Su etapa al frente de la cooperativa concluyó en agosto de 2020, cuando presentó su renuncia en medio de investigaciones por presuntas irregularidades financieras.

¿Qué pasó con Billy Álvarez y Cruz Azul?

Las investigaciones contra Billy Álvarez comenzaron en 2020, luego de que integrantes de la Cooperativa Cruz Azul cuestionaron su administración y solicitaron su salida de la institución.

Posteriormente, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República iniciaron indagatorias por presuntas operaciones irregulares durante su gestión. Las autoridades lo señalaron por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

De acuerdo con las investigaciones, la Fiscalía acreditó irregularidades por 114 millones de pesos relacionadas con el manejo de recursos de la cooperativa. Además, se emitió una ficha roja de Interpol para su localización internacional y fueron congeladas cuentas bancarias vinculadas al exdirectivo.

Tras permanecer prófugo durante más de cuatro años, Álvarez fue detenido en enero de 2025 en la Ciudad de México. Días después fue vinculado a proceso por un juez federal, quien le impuso prisión preventiva en el penal del Altiplano mientras continuaban las investigaciones complementarias.