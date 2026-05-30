(VIDEOS) Lluvia histórica en Mérida: Precipitaciones establecen récord para un mes de mayo

Se recomienda evitar transitar por calles inundadas y no intentar cruzar corrientes de agua. (Foto: Ayuntamiento de Mérida)

El Ayuntamiento de Mérida, que encabeza la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada, activó un protocolo especial ante la lluvia histórica para un mes de mayo que se registró el viernes 29 de mayo.

La alcaldesa hizo un recorrido de supervisión de los trabajos de desazolve y extracción de agua que realizan las cuadrillas de Servicios Públicos desde la mañana y por la tarde en diferentes puntos de la ciudad.

Instruyó la instalación de un albergue en el sur de la ciudad y estar atentos a todos los reportes de las y los ciudadanos para salvaguardar su integridad.

Lluvias rompen récord en Mérida

De acuerdo con datos del Observatorio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este jueves 29 de mayo se registró una precipitación acumulada de 135.4 milímetros en 24 horas, estableciendo un nuevo récord histórico para un mes de mayo en Mérida.

La cifra supera el récord anterior de 96.4 milímetros, registrado el 17 de mayo de 2010, y se convierte en la lluvia más intensa observada para este mes desde que se tienen registros en el observatorio, que abarcan desde 1951.

La magnitud de este evento se dimensiona al compararla con el comportamiento habitual de las lluvias en la ciudad.

El promedio histórico de precipitación para todo el mes de mayo, calculado con base en el periodo 1991-2025, es de 63.9 milímetros.

El promedio histórico de precipitación para todo el mes de mayo, calculado con base en el periodo 1991-2025, es de 63.9 milímetros.

Esto significa que, en un solo día, cayó más del doble de la lluvia que normalmente se registra durante todo el mes de mayo en Mérida.

Recomendaciones ante la lluvia histórica en Yucatán

Ante estas condiciones extraordinarias, el Ayuntamiento de Mérida mantiene un monitoreo permanente de la situación y hace un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, especialmente en zonas susceptibles a encharcamientos o acumulación de agua.

Se recomienda evitar transitar por calles inundadas, no intentar cruzar corrientes de agua, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento o la lluvia y reportar cualquier situación que represente un riesgo para las personas.

La prioridad es salvaguardar la integridad de la población. Por ello, las dependencias municipales continúan atendiendo reportes relacionados con la protección civil de las familias meridanas y mantienen coordinación para brindar respuesta oportuna ante cualquier eventualidad derivada de las condiciones meteorológicas.

La alcaldesa hizo un recorrido de supervisión de los trabajos de desazolve y extracción de agua que realizan las cuadrillas de Servicios Públicos desde la mañana

Mérida implementa operativo por lluvias fuertes

El Ayuntamiento ha dispuesto el reforzamiento de diversos servicios municipales para mitigar los efectos de las lluvias, entre ellos: desazolve y limpieza de zanjas y sistemas de conducción pluvial, lberación y limpieza de drenajes y rejillas, retiro de árboles, ramas y otros elementos caídos, verificación y atención de reportes relacionados con el alumbrado público, limpieza y despeje de vialidades afectadas y atención de reportes ciudadanos relacionados con riesgos para la seguridad de las personas.

El Ayuntamiento de Mérida continuará informando oportunamente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y reitera el llamado a la población para mantenerse atenta a los canales oficiales de comunicación y reportar cualquier situación que requiera atención inmediata.

La colaboración entre ciudadanía y autoridades es fundamental para prevenir riesgos y proteger a las familias meridanas durante esta temporada de lluvias.