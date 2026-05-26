Península de Yucatán espera calor intenso de hasta 38 grados y lluvias fuertes el miércoles

La tendencia para los próximos días indica que el calor continuará siendo una constante en la Península de Yucatán. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en la Península de Yucatán este miércoles 27 de mayo presentará un escenario de calor intenso y potencial de lluvias fuertes a muy fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que una vaguada en niveles altos de la atmósfera, junto con la aproximación de la onda tropical núm. 2, provocará estas condiciones.

Se esperan descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Yucatán y Campeche, impactando diversas actividades diarias.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en la Península de Yucatán?

En Mérida, Yucatán, las temperaturas estarán entre una mínima de 21°C y una máxima de 38°C. La ciudad y sus alrededores sentirán un ambiente caluroso con cielo nublado y un viento de 10 km/h.

La humedad se mantiene alta en 90%, lo que hará la sensación de calor más notoria para los habitantes.

Otras ciudades de la región también sentirán el calor. Cancún y Chetumal, en Quintana Roo, tendrán mínimas de 24°C y máximas de 29.7°C, con vientos de 18 km/h y 77% de humedad.

Tulum registrará entre 23°C y 30.3°C, con viento de 13 km/h y 90% de humedad. Playa del Carmen tendrá mínimas de 22.7°C y máximas de 30.7°C, con viento de 12 km/h y 68% de humedad. Todas estas localidades esperan cielo nublado.

¿Habrá lluvias y tormentas este miércoles en la región?

Sí, el SMN pronostica lluvias fuertes a muy fuertes para el sureste del país, incluyendo la Península de Yucatán. Se esperan lluvias puntuales intensas en zonas de Campeche y Yucatán.

Estas precipitaciones vendrán acompañadas de descargas eléctricas y la posibilidad de caída de granizo, debido a la interacción de sistemas atmosféricos sobre la región.

Un canal de baja presión y la entrada de humedad del golfo de México también contribuirán a estas condiciones. El viento variará, con Cancún y Chetumal presentando los más fuertes con 18 km/h, mientras que Mérida tendrá 10 km/h.

En general, el cielo permanecerá nublado durante gran parte del día en la mayoría de las ciudades, aumentando la probabilidad de lluvia.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 27 de mayo: Máxima de 38°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 10 km/h.

Jueves 28 de mayo: Máxima de 40°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 13 km/h.

Viernes 29 de mayo: Máxima de 36°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que el calor continuará siendo una constante en la Península de Yucatán, con temperaturas que alcanzarán hasta los 40°C el jueves 28 de mayo.

Las condiciones de cielo nublado se mantendrán, lo que sugiere una persistencia de la probabilidad de lluvia en la región, aunque con vientos de menor intensidad hacia el final de la semana.

¿Qué recomendaciones seguir ante el calor y las lluvias?

Ante las altas temperaturas, es fundamental mantenerse bien hidratado, bebiendo abundantes líquidos.

Se recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, que generalmente son entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Usar ropa ligera, de colores claros y manga larga ayudará a proteger la piel de los rayos solares, previniendo golpes de calor.

Por la probabilidad de lluvias fuertes y tormentas, se aconseja tomar precauciones al salir. Es buena idea llevar un paraguas o impermeable.

Si se va a conducir, es importante hacerlo con extrema cautela, ya que las calles mojadas pueden ser resbaladizas y la visibilidad puede bajar significativamente. Estar atento a los avisos de Protección Civil local es crucial para la seguridad.

¿Dónde consultar las alertas oficiales del clima en la región?

Para mantenerse informado sobre cualquier cambio en el clima o nuevas alertas, se recomienda consultar las fuentes oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las direcciones de Protección Civil de cada estado (Yucatán y Quintana Roo) ofrecen actualizaciones constantes.

Estos organismos brindan información precisa que ayuda a la población a tomar las medidas de precaución necesarias ante cualquier evento climático.

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