Clima en la Península de Yucatán: Cielo nublado, pero calor intenso el 26 de mayo

Así está el calor para Mérida, Cancún y otras ciudades de la Península de Yucatán.

El clima en la Península de Yucatán este lunes 25 de mayo presenta condiciones de calor intenso y cielo nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un ingreso de humedad del mar Caribe propiciará lluvias e intervalos de chubascos en la región, principalmente durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán elevadas en gran parte de la zona, con vientos moderados.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en la Península de Yucatán?

En Mérida, Yucatán, la temperatura mínima es de 20.3°C y la máxima alcanza los 38.0°C, con cielo nublado y viento de 12 km/h. En municipios como Mérida, la temperatura actual es de 32.0°C, con máximas que pueden llegar hasta los 40°C en algunas zonas, manteniendo un ambiente muy caluroso.

Por su parte, Cancún, Quintana Roo, registra una mínima de 24.3°C y una máxima de 29.7°C, con cielo nublado y viento de 18 km/h. Tulum y Playa del Carmen, también en Quintana Roo, tienen mínimas de 23.0°C y 23.3°C, respectivamente, con máximas de 30.7°C y 30.0°C. Chetumal presenta una mínima de 24.3°C y máxima de 29.7°C, similar a Cancún. Las ciudades costeras son menos calurosas que Mérida.

¿Habrá lluvias en la Península de Yucatán?

Sí, se esperan lluvias en la Península de Yucatán. El SMN detalló que el ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe propiciará intervalos de chubascos en la región. Las condiciones serán de cielo nublado en la mayoría de las ciudades, lo que aumenta la probabilidad de precipitación en diversas áreas a lo largo del día. Estas lluvias podrían presentarse con descargas eléctricas.

El viento predominará del este y sureste. En Cancún, la velocidad del viento alcanzará los 18 km/h, mientras que en Tulum y Playa del Carmen será de 13 km/h y 12 km/h, respectivamente. Estas condiciones, junto con la nubosidad, ayudarán a mantener la probabilidad de lluvia activa en la tarde y noche, especialmente en las zonas costeras de Quintana Roo.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 26 de mayo : Máxima de 38°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.

: Máxima de 38°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h. Miércoles 27 de mayo : Máxima de 37°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 13 km/h.

: Máxima de 37°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 13 km/h. Jueves 28 de mayo: Máxima de 39°C, Mínima de 22°C, Cielo nublado, viento de 12 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que el calor se mantendrá elevado en la Península de Yucatán. Las temperaturas máximas seguirán entre los 37°C y 39°C, con mínimas que variarán de 18°C a 22°C. El cielo permanecerá nublado o medio nublado, lo que sugiere la continuidad de la probabilidad de lluvia, especialmente por las tardes.

¿Cómo protegerse del calor en la Península de Yucatán?

Ante las altas temperaturas, es crucial tomar precauciones para proteger la salud. Se recomienda beber abundantes líquidos para evitar la deshidratación, incluso si no se siente sed. Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación solar es más intensa. Los adultos mayores y los niños pequeños son los más vulnerables.

También se sugiere usar ropa ligera, de colores claros y manga larga, así como sombreros o gorras y lentes de sol. Aplicar protector solar es fundamental para cuidar la piel. Si se planean actividades al aire libre, es aconsejable realizarlas temprano por la mañana o al atardecer para mitigar los efectos del calor. Mantenerse informado sobre los pronósticos locales es una buena práctica.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial para la región?

Para obtener información oficial y actualizada sobre el clima en la Península de Yucatán, se recomienda consultar las fuentes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las autoridades de Protección Civil de cada estado. Estos organismos ofrecen los pronósticos más precisos y emiten alertas en caso de condiciones climáticas extremas. Es importante seguir sus indicaciones para garantizar la seguridad de todos los habitantes y visitantes.

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