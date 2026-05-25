Dato para ‘presumir’ en la mañanera: Superávit de México se dispara en abril por récord de exportaciones

El superávit comercial de México se amplió mucho más de lo previsto en abril, hasta alcanzar los 4.520 millones de dólares, muy por encima de la estimación media de 476.35 millones de dólares de una encuesta de Bloomberg, ya que las exportaciones alcanzaron su nivel más alto desde que se tienen registros, en 1980.

El aumento pone de relieve cómo México sigue reforzando su papel como centro de fabricación para la economía estadounidense, mientras Estados Unidos adopta una postura más dura en materia comercial.

El superávit comercial acumulado de los primeros cuatro meses del año llegó a 3.510 millones de dólares, revirtiendo el déficit de 314 millones de dólares registrado un año antes, según datos preliminares del INEGI, la agencia nacional de estadísticas.

Exportaciones en México se disparan 32.6% en 2026

Las exportaciones en México se dispararon un 32.6 por ciento frente al año anterior, hasta 72.040 millones de dólares, acelerando el ritmo de crecimiento respecto del aumento de 27.7 por ciento registrado en marzo, impulsadas por un repunte de 33.5 por ciento en las exportaciones no petroleras.

Más del 83 por ciento de las exportaciones no petroleras de México se destinaron a Estados Unidos durante los primeros cuatro meses. La industria manufacturera siguió impulsando el auge exportador, con 65.690 millones de dólares del total de las ventas al exterior de abril y un crecimiento de 34 por ciento frente al año anterior.

Las exportaciones manufactureras no automotrices se dispararon un 45.8 por ciento, mientras que las mineras aumentaron un 71 por ciento.

Las importaciones aumentaron un 24.1 por ciento, hasta 67.520 millones de dólares, lo que también supone un récord. Las importaciones de bienes intermedios subieron un 29.8 por ciento, hasta 54.230 millones de dólares.

Estos productos, utilizados en la fabricación y el montaje, representaron casi el 80 por ciento del total de las importaciones en los primeros cuatro meses del año, lo que pone de relieve la profunda integración de México en las cadenas de suministro norteamericanas y mundiales.

Las sólidas cifras comerciales se conocen en momentos en que Estados Unidos, México y Canadá se acercan a una revisión del T-MEC, y es probable que las tensiones comerciales y la renovada presión de Washington sobre la producción automotriz y la industria manufacturera regional desempeñen un papel central en las próximas negociaciones.