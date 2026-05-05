‘Se le hace’ a Trump: México es principal socio comercial de EU con exportaciones de 51 mil mdd en marzo

En el acumulado del primer trimestre, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos sumaron 138 mil 31 millones de dólares. (Shutterstock).

México consolidó su posición como el principal socio comercial de Estados Unidos al registrar cifras históricas de exportaciones en marzo, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo estadounidense.

Durante el tercer mes del año, México se colocó como el mayor proveedor de bienes al mercado estadounidense, con exportaciones por 51 mil 202 millones de dólares, el nivel más alto para cualquier mes desde que existe registro.

Este monto representó el 16.9 por ciento de las importaciones totales de Estados Unidos, con un crecimiento anual de 6.7 por ciento y un avance mensual de 15.5 por ciento respecto a febrero.

La fortaleza del flujo comercial se reflejó también en la participación de mercado, donde México amplió su ventaja frente a otros socios clave.

¿A qué otros países importa México?

Canadá se ubicó en segundo lugar con el 11.3 por ciento de las importaciones estadounidenses, seguido por Taiwán con 8.1 por ciento, mientras que China descendió al cuarto sitio con apenas 6.9 por ciento, evidenciando un cambio estructural en los patrones de abastecimiento.

En paralelo, México se mantuvo como el principal destino de las exportaciones de Estados Unidos en marzo.

Las ventas estadounidenses al país alcanzaron 32 mil 775 millones de dólares, equivalentes al 14.8 por ciento del total, superando a Canadá, con 14.2 por ciento, y al Reino Unido, con 5.7 por ciento.

¿Cuánto importó México a EU?

En el acumulado del primer trimestre, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos sumaron 138 mil 31 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento anual de 5.1 por ciento y también un máximo histórico para el periodo.

Estas cifras permitieron a México sostenerse como el principal proveedor de bienes al mercado estadounidense, con una participación de 16.9 por ciento, por encima de Canadá (11.2 por ciento) y China (8.3 por ciento).

En el mismo periodo, las exportaciones de Estados Unidos a México ascendieron a 93 mil 269 millones de dólares, con lo que el país se posicionó como el mayor destino de los envíos estadounidenses, superando a Canadá, que registró 84 mil 300 millones de dólares.

El avance de México ocurre al mismo tiempo que se debilita la presencia de China en el comercio bilateral con Estados Unidos.

En marzo, las importaciones estadounidenses provenientes del país asiático cayeron 29 por ciento anual, mientras que sus exportaciones retrocedieron 3.1 por ciento, lo que redujo el déficit comercial a 9.8 mil millones de dólares, una contracción de 45.6 por ciento.

Este retroceso permitió que economías como Taiwán y Vietnam escalaran posiciones en la relación comercial con Estados Unidos.

Ambos países registraron déficits históricos para un mes de marzo, con 19.1 mil millones y 19.0 mil millones de dólares, respectivamente, impulsados por incrementos en sus exportaciones hacia el mercado estadounidense de 98.4 y 39 por ciento anual.