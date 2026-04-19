Crece comercio con Asia: Importaciones desde Taiwán se disparan 400% en un año

Las importaciones mexicanas provenientes de Taiwán registraron un crecimiento de 400 por ciento anual en febrero de 2026, en medio de una reconfiguración acelerada de las cadenas globales de suministro y tensiones geopolíticas.

De acuerdo con los datos más recientes del Banco de México (Banxico), el país importó 7.5 mil millones de dólares en mercancías taiwanesas durante el segundo mes del año, un incremento exponencial desde los 1.5 mil millones en febrero de 2025. Esta tendencia alcista comenzó a observarse desde marzo del año pasado.

Especialistas atribuyen este fenómeno a múltiples factores estructurales que van más allá de un simple aumento en la demanda de bienes finales. Estephane Michel, presidente de la sección internacional de Asia y Oceanía del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), explicó que el comercio entre Asia y México está profundamente vinculado a la integración de cadenas productivas globales.

“El comercio entre los países de Asia y México no solamente son temas sencillos, productos que uno se imaginaría como televisores o electrónica, mucho del comercio son parte de las cadenas”, dijo a EL FINANCIERO.

En este contexto, el auge de las importaciones no responde únicamente a un mayor consumo interno, sino a la relocalización de procesos productivos y ajustes logísticos derivados de riesgos geopolíticos. Conflictos en regiones como Medio Oriente, así como disrupciones en países clave de manufactura, han obligado a las empresas a rediseñar sus rutas de suministro.

“Las cadenas de producción y suministro a nivel global están todas interligadas, entonces muchas veces se puede, si se ve un auge de pronto inesperado, puede ser porque se movieron algunas cosas en la cadena”, añadió.

Además, la política comercial de Estados Unidos ha jugado un papel relevante en este reacomodo. La imposición de aranceles a economías asiáticas, particularmente Vietnam, ha presionado a estas naciones a ajustar sus precios y buscar nuevos mercados.

“Han bajado mucho sus costos, se han visto muy afectados esas economías”, explicó Michel, al referirse al impacto de los gravámenes estadounidenses. “Las fábricas se han tenido que hacer lo que sea a pesar de eso para bajar sus precios”.

En paralelo, Washington ha intensificado su estrategia para reducir su dependencia de China, favoreciendo el comercio con aliados estratégicos en Asia-Pacífico, entre ellos Taiwán, Vietnam y Malasia. Este reordenamiento también ha tenido efectos indirectos en México, que se posiciona como mercado importante dentro de América del Norte.

“Están tratando de reemplazar, por decirlo así, a China de cierta manera hasta donde se pueda”, apuntó el especialista.

En particular, sectores como el de semiconductores han cobrado relevancia en este nuevo mapa comercial. Taiwán, líder global en la fabricación de chips, se ha consolidado como un proveedor estratégico en industrias tecnológicas y manufactureras, lo que podría explicar parte del incremento en las importaciones mexicanas.

No obstante, el aumento del comercio asiático también ha estado acompañado de cuestionamientos desde Estados Unidos, donde autoridades han señalado posibles esquemas de triangulación de mercancías chinas a través de terceros países.

Al respecto, Michel descartó que esta práctica sea generalizada. “No creo que los productos mexicanos sean productos chinos con la etiqueta de México”, afirmó. Si bien reconoció que pueden existir casos aislados, enfatizó que la tendencia predominante es la inversión directa y el establecimiento de operaciones productivas en nuevos mercados.

“Los mismos países entienden que eso puede funcionar una o dos veces… entonces no les conviene”, subrayó.

Más allá del comercio, el creciente dinamismo entre México y Asia también refleja un interés creciente por invertir en el país. La combinación de ubicación geográfica, acceso preferencial a mercados y tamaño del mercado interno posiciona a México como un destino atractivo para capitales asiáticos.

“México al ser una economía importante de consumo también presenta grandes oportunidades para países, no sólo en comercio sino también en inversión”, sostuvo.

Incluso frente al incremento en los costos laborales en el país, la percepción en Asia sigue siendo positiva. De acuerdo con el especialista, la red de tratados comerciales y la cercanía con Estados Unidos continúan siendo ventajas competitivas determinantes.

“México está en una posición sumamente fuerte para atracción de inversión… es la mejor apuesta”, concluyó.