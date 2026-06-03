AMLO respalda a Sheinbaum y acusa presión de EU: ‘Por el bien de todos, que regrese el otro Trump’

Uno de los escasos viajes de López Obrador como presidente fue a Washington, donde se reunió con el presidente Trump en la Casa Blanca.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador volvió a la vida pública, ahora para cuestionar a Donald Trump por su trato con México y posicionarse en contra de las supuestas intenciones de funcionarios estadounidenses de fortalecer a la oposición.

“Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”, escribió López Obrador en un documento publicado este miércoles 2 de junio.

Respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum, al mencionar que “es claro que estos ataques no son motivados por un interés genuino”.

En él, aseguró que cuando fue mandatario, su relación con Trump era distinta, ya que tenía una actitud distinta en temas migratorios y el combate al crimen organizado.

“En dos ocasiones me ofreció apoyo de agentes o de fuerzas especiales para el combate a la delincuencia y comprendió mi desacuerdo”, escribió AMLO.

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