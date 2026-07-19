España y Argentina pelean más que un trofeo: ¿Quién se queda con la ‘custodia’ de Hatsume Miku?

El fenómeno de Hatsune Miku comenzó cuando los fans señalaron que quien eliminara a Japón del Mundial 2026 se quedaba con la custodia de Hatsune Miku. (Fotografía. ChatGPT)

España y Argentina disputan algo más que la gloria, el trofeo y un premio económico en la final del Mundial 2026, también está en juego la custodia de la referente de la cultura japonesa e idol digital Hatsune Miku.

Aunque parezca inusual, durante el torneo surgió en redes sociales una “competencia” que captó gran atención: en ella, Hatsune Miku cambia de nacionalidad y diseño conforme avanzan las eliminatorias. Su versión más reciente es la argentina, luego de que Lionel Messi y compañía avanzaron a la final tras vencer a Inglaterra en semifinales.

Desde que Brasil venció a Japón en los dieciseisavos de final del Mundial, comenzaron a circular distintos fanarts de Hatsune Miku con las camisetas de la ‘Canarinha’, así como versiones inspiradas en Noruega e Inglaterra. Incluso aparecieron montajes con un peluche del personaje junto a futbolistas como Erling Haaland y Harry Kane.

¿Qué pasa con Hatsune Miku? El fenómeno del Mundial 2026 explicado con memes

El fenómeno comenzó durante el Mundial 2026 dentro de comunidades de anime en plataformas digitales como X (antes Twitter), Reddit y TikTok.

La broma consistía en que la selección que eliminara a Japón “ganaría la custodia” de Hatsune Miku, al tratarse del personaje virtual más representativo del país asiático. Tras la eliminación de la escuadra nipona, miles de usuarios comenzaron a dibujar a Miku con la camiseta de Brasil.

Hatsune Miku ha cambiado de nacionalidad varias veces. (Foto: Captura de pantalla).

Hatsune Miku en versión brasilea y vikinga [Fotografía. Red social X]

Hatsune Miku con Erling Haaland (Fotografía. Red social X)

Entre los diseños más llamativos destacó la representación del personaje de cabello azul con un tono de piel moreno, haciendo dominadas con el balón o bailando la característica samba brasileña.

Para los octavos de final, cuando Noruega derrotó a Brasil, los aficionados comenzaron a dibujar a Miku como una guerrera vikinga, con casco, armadura y símbolos nórdicos. Incluso aparecieron montajes junto a Erling Haaland y versiones inspiradas en la mitología escandinava.

Hatsune Miku celebrando el triunfo de Noruega en el Mundial 2026. (Fotografía. Red social X)

Las diferentes versiones de Hatsune Miku (Fotografía. Red social X)

El enfrentamiento de Hatsune Miku versión inglesa y norueja al estilo de Jojo's (Fotografía. Red social X)

El meme alcanzó un nuevo nivel cuando Inglaterra acabó con el sueño vikingo en los cuartos de final. En cuestión de horas comenzaron a circular ilustraciones donde Hatsune Miku aparecía con trajes elegantes inspirados en la cultura británica; incluso, algunos usuarios no dudaron en coronarla como la nueva reina de Inglaterra.

Mientras Miku fue inglesa, algunos montajes la mostraban bebiendo té junto a figuras de la selección de los ‘Three Lions’, como Harry Kane, Jude Bellingham o Declan Rice, en el campo de entrenamiento.

Hatsune Miku con los jugadores de Inglattera. (Fotografía. Red social X)

Hatsune Miku versión británica (Fotografía. Red social X)

Hatsune Miku con armadura inglesa (Fotografía. Red social X)

Hatsune Miku reina de Inglaterra (Fotografía. Red social X)

Hatsune Miku bebiendo el té en su versión inglesa. (Fotografía. Red social X)

Sin embargo, la historia cambió nuevamente cuando Argentina venció 2-1 a Inglaterra en semifinales. A partir de ese resultado, la comunidad comenzó a representar a Hatsune Miku con la ’10′ de la camiseta albiceleste, tomando mate, vestida con el poncho típico de los Andes o comiendo un buen filete junto a Lionel Messi.

Ahora, con la final del Mundial 2026 en puerta, los aficionados españoles comenzaron a crear diseños donde Miku porta el vestido típico del traje del flamenco, aparece comiendo paella o es levantada por jugadores de ‘La Furia Roja’ como si fuera el trofeo del campeonato.

Hatsune Miku argentina derrota a la versión británica. (Fotografía. Red social X)

Hatsune Miku en paisejes argentinos. (Fotografía. Red social X)

Hatsune Miku con atuendos tradicionales de Argentina (Fotografía. Red social X)

Hatsune Miku comiendo con Lionel Messi (Fotografía. Red social X)

Hatsune Miku con los jugadores de la selección española (Fotografía. Red social X)

Hatsune Miku con vestuario de baile de flamenco. (Fotografía. Red social X)

¿Quién es Hatsune Miku y por qué es tan famosa en Japón?

Aunque muchas personas la conocen como un personaje de anime, Hatsune Miku nació como un software de síntesis de voz desarrollado por la empresa japonesa Crypton Future Media.

Fue lanzada en 2007 como parte de la tecnología Vocaloid, un programa que permite crear canciones al escribir la letra y la melodía para que una voz digital las interprete.

El proyecto utilizó la voz de la actriz japonesa Saki Fujita, quien participó en series como Attack on Titan, como base; sin embargo, su éxito no se explica solo por lo tecnológico.

Crypton acompañó el software con un diseño visual: una adolescente de 16 años, de cabello turquesa y estética futurista, que funcionó como la “imagen” del programa. Ese elemento visual fue clave para que el público conectara con el producto.

Hatsune Miku bebiendo mate (Fotografía. Red social X)

Hatsune Miku vestida como de la provincia de los Andes. (Fotografía. Red social X)

Hatsune Miku con Naranjito la mascota del Mundial de España 82. (Fotografía. Red social X)

A partir de ahí, el crecimiento de Hatsune Miku estuvo ligado a internet. En plataformas japonesas como Niconico, miles de usuarios comenzaron a subir canciones creadas con su voz.

A diferencia de la industria musical tradicional, cualquier persona puede producir música sin depender de un cantante real, lo que generó una comunidad masiva de creadores.

Con el paso de los años, ese ecosistema se expandió. Miku no solo canta: protagoniza videojuegos, aparece en conciertos con proyecciones 3D acompañada por músicos en vivo y participa en colaboraciones con marcas globales. Sus espectáculos llenaron arenas en Japón, Estados Unidos y Europa.

Otro elemento clave es que Hatsune Miku no tiene una historia oficial definida. Su personalidad cambia según cada canción o ilustración, lo que permite que los propios fans construyan su identidad. Por ello se le considera una creación colectiva: millones de personas han contribuido con música, arte, animaciones y cosplay.

Esa flexibilidad explica su presencia en fenómenos virales como el Mundial 2026. Al no estar limitada por un canon fijo, la comunidad puede reinterpretarla con distintas culturas, países y contextos. Así, los jugadores más famosos del mundo no solo pelean por levantar la Copa del Mundo, sino también por quedarse con la custodia simbólica de la idol Hatsune Miku.