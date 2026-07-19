Papá de Mauro Menéndez ‘MAAHEZ’ le dedica mensaje de despedida: ‘Viviste justo como quisiste’

Osamu Menéndez, padre del DJ Mauro Menéndez, dedicó algunas palabras públicas mediante sus redes sociales ante el hijo que concibió con la actriz Aylín Mujica.

“Aquí está mi hijo Mauro (MAAHEZ). Nunca conocí a alguien tan noble, humilde, cariñoso,bondadoso, enfocado en su sueño de ser (un gran dj productor) y lo logró aunque no se daba cuenta”, expresó con un video en que se veía a su hijo mezclando.

Osamu, como se hace llamar de forma artística, aseguró que Mauro Meléndez fue en su profesión “mejor del mundo”, además del “mejor hijo que alguien pueda tener”.

“Vuela alto y siempre en mi corazón. Viviste justo como quisiste y lo lograste todo”, concluyó.

Osamu es cantautor y guitarrista originario de Cuba con residencia en Miami, Florida. En plataformas digitales como Spotify, ha lanzado al menos 5 álbumes musicales y, entre sus temas, destaca una colaboración con el cantante Francisco Céspedes.

Precisamente fue él quien informó primero sobre la muerte de su hijo. “Perdónenme, no puedo hablar; mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias”, escribió en Facebook la mañana del viernes.

Esto sabemos sobre la muerte de Mauro Menéndez ‘MAAHEZ’

Mauro Menéndez —DJ productor musical conocido artísticamente como MAAHEZ e hijo de la actriz Aylin Mujica— falleció a los 30 años. Hasta el momento, la familia no ha informado la causa oficial del deceso.

De acuerdo con Telemundo, Mujica recibió la noticia mientras participaba en las grabaciones del reality Top Chef VIP en Bogotá, Colombia, por lo que interrumpió el proyecto para reunirse con su familia. La cadena también publicó un mensaje en el que expresó sus condolencias y pidió respeto para la privacidad de la actriz y sus seres queridos durante el duelo.

Sobre las circunstancias del fallecimiento, la periodista Mandy Fridmann informó que Mauro presuntamente presentaba un cuadro de neumonía antes de viajar a Barbados para asistir a un partido de béisbol y que posteriormente habría sufrido un infarto, versión que no ha sido confirmada de forma oficial.

Horas después de conocerse el fallecimiento, Aylín Mujica publicó un breve mensaje en redes sociales: “Estoy devastada”. Más tarde publicó una emotiva despedida en la que describió a su hijo como “un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa”, expresó sobre su hijo.

Mauro Menéndez desarrolló una carrera propia dentro de la música electrónica bajo el nombre de MAAHEZ, con un proyecto enfocado en géneros como house, afro house y tech house. Publicó música desde 2016, lanzó nuevos EP este año y tenía una presentación programada para el 25 de julio en San Francisco. También actuó en festivales y escenarios internacionales.

En una publicación de Facebook compartida por Osamu, una amiga de la familia recordó que Mauro nació en un entorno artístico, creció entre Cuba, México y Estados Unidos y construyó una propuesta musical con identidad propia. Además de destacar su pasión por la música, lo describió como un hijo profundamente unido a sus padres, un amigo leal y una persona que buscó dejar un legado a través de su trabajo.