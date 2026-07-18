‘Estoy devastada’: Aylín Mujica, actriz de ‘Sin senos no hay paraíso’, habla tras la muerte de su hijo

Luego de que se confirmó la muerte de Mauro Menéndez, Maribel Guardia, Laura Zapata y Lupillo Rivera enviaron sus condolencias a Aylín Mujica. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

Aylín Mujica, actriz de proyectos como Sin senos no hay paraíso, compartió un breve mensaje luego de que se dio a conocer el fallecimiento de Mauro Menéndez, un productor musical e hijo mayor de la famosa.

La noticia fue confirmada por Osamu Menéndez, músico y padre del DJ, quien fue uno de los primeros seres queridos de Mauro en hablar sobre su deceso a través de redes sociales.

“Perdónenme, no puedo hablar; mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias”, escribió. No obstante, Aylín Mujica todavía no había hablado al respecto.

¿Qué dijo Aylín Mujica tras la muerte de su hijo Mauro Menéndez?

A lo largo del día, Aylín Mujica recibió condolencias de diferentes colegas, entre ellos la actriz Maribel Guardia y el cantante Lupillo Rivera, además de los mensajes de apoyo que le brindó el programa Al Rojo Vivo.

Fue en un video que compartió este programa en sus redes sociales donde la actriz dejó un breve mensaje sobre cómo se encuentra tras el fallecimiento de Mauro Menéndez y agradeció las muestras de apoyo.

“Muchas gracias familia. Solo puedo decir que estoy devastada”, escribió en el comentario del video, sin dar más detalles al respecto. Además, la actriz Laura Zapata también habló sobre el estado de Aylín.

La actriz compartió un breve mensaje a través de redes sociales, en donde agradeció los mensajes de apoyo. (Foto: Captura de pantalla)

La también hermana de la cantante Thalía compartió que realizó una llamada a Mujica para darle sus condolencias, por lo cual aseguró que Aylín se encuentra profundamente afectada por la pérdida de su hijo.

“Está destrozada, o sea, textualmente está destrozada, como me imagino que cualquier madre estaría”, comentó la actriz.

Además de ella, la cantante Yoraisy Gómez, esposa de Osamu Menéndez y madrastra de Mauro, lamentó la partida del joven a través de una publicación en redes sociales.

Yoraisy afirmó que veía al productor musical como su propio hijo y aseguró que la muerte de Mauro Menéndez es injusta: “Que hago con tanto tanto tanto dolor. Cómo le explico a Oliver que no volverás (...) Dios porque nos hiciste esto, no lo merecemos”, escribió.

Esto se sabe de la muerte del hijo de Aylín Mujica

La muerte de Mauro Menéndez fue comunicada inicialmente por Telemundo, empresa donde trabaja Aylín Mujica, a través de un comunicado compartido en sus redes sociales, en el cual enviaron sus condolencias.

“Aylín es una apreciada integrante de la familia Telemundo, y la acompañamos en este momento con todo nuestro cariño, apoyo y oraciones”, expresó la televisora, sin dar más detalles al respecto.

Aunque la periodista Mandy Fridmann aseguró que el joven supuestamente se enfermó de neumonía antes de viajar a Barbados y que fue durante el trayecto cuando sufrió un infarto, esta versión no ha sido confirmada por la familia.

Mauro Menéndez era un productor musical y DJ conocido como MAAHEZ, quien realizaba canciones de house, afro house, tech house y moombahton. Su primer sencillo fue publicado en 2016 bajo el nombre de Bring Me the Fire.

El músico también se presentó en importantes festivales de música, como EDC Las Vegas, Ultra y Burning Man. De acuerdo con su sitio web, el joven tenía programada una presentación el próximo 25 de julio en San Francisco.