‘Es importante que estemos los 3 países’: Sheinbaum justifica viaje a EU por final del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este sábado 18 de julio su viaje a Estados Unidos para asistir al partido final del Mundial 2026, en donde se encontrará con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, Donald Trump y Mark Carney, respectivamente.

“Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres (líderes de los) países que fuimos sedes en esta Copa del Mundo”, compartió en un video difundido en sus redes sociales.

La mandataria sostuvo que su presencia en el partido entre Argentina vs. España sería muestra de la buena relación con Estados Unidos, en medio de las múltiples declaraciones y hechos que suponen tensión entre ambas naciones.

“Además, es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Así que vamos a representar a México el día de mañana”, aseveró.

Reprograman vuelo de Sheinbaum a Nueva York

El vuelo que tomaría la presidenta Claudia Sheinbaum para llegar a Nueva York fue retrasado por tres horas por condiciones adversas en Estados Unidos, derivado del humo de los incendios forestales que llega desde Canadá.

Algunos reportes señalan que el vuelo podría ser reprogramado a las 18:30 horas desde Cancún, Quintana Roo, al Aeropuerto Internacional de Nueva York John F. Kennedy.

Sin embargo, la grabación de la mandataria deja claro que se mantienen los planes de asistir al partido final del Mundial 2026.

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