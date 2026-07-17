FIFA descarta cambiar la final por contaminación en NY: ‘El domingo va a estar despejado’

Las autoridades climatológicas de EU esperan que el cielo luzca más despejado durante la final del Mundial 2026. [Fotografía. AP y ChatGPT]

A pesar de la presencia de humo en el aire, la FIFA no contempla cambiar de sede ni aplazar la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, pese a la mala calidad del aire en Nueva York y Nueva Jersey por los incendios forestales registrados en Canadá.

Aunque en los últimos días surgieron preocupaciones por las condiciones ambientales que rodearán el partido, el organismo mantiene la confianza en que el panorama mejorará antes del silbatazo inicial del domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, donde se espera una asistencia cercana a los 80 mil aficionados.

La decisión llega después de que el humo obligó a modificar otros eventos deportivos en Estados Unidos y provocó alertas sanitarias en varias ciudades del país.

¿Por qué la FIFA mantiene sin cambios la final del Mundial 2026?

La FIFA mantiene programada la final del Mundial entre España y Argentina para este domingo a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

De acuerdo con personas familiarizadas con el tema consultadas por Bloomberg, durante los últimos días existieron conversaciones informales entre representantes de la FIFA y Andrew Giuliani, responsable del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, para dar seguimiento a la situación ocasionada por los incendios forestales en Canadá.

Sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca señaló que no existe ninguna reunión formal programada para discutir un posible cambio de sede o de fecha del encuentro.

Mientras tanto, personal del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) permanece instalado en el centro de operaciones de la FIFA en Miami, donde se monitorean de manera permanente las condiciones meteorológicas y la calidad del aire conforme se acerca la final.

La final del Mundial 2026 en el Estadio de New York/New Jersey se mantiene sin cambios en su programación. [Fotografía. AP]

¿Por qué surgieron las dudas sobre la programación de la final del Mundial 2026?

La incertidumbre comenzó luego de que una extensa nube de humo procedente de los incendios forestales registrados en la provincia canadiense de Ontario cubrió parte del noreste de Estados Unidos, incluido el área metropolitana de Nueva York.

Las condiciones incluso acompañaron el entrenamiento de la selección de España en Nueva Jersey, donde el conjunto dirigido por Luis de la Fuente trabajó bajo una densa bruma provocada por la contaminación.

La prensa únicamente pudo observar los primeros 15 minutos de la práctica y no se informó la intensidad de la sesión. En contraste, Argentina permaneció en Atlanta, donde el humo tuvo un impacto considerablemente menor.

Especialistas en salud ambiental advirtieron que realizar ejercicio intenso bajo altos niveles de contaminación puede representar riesgos incluso para deportistas de alto rendimiento, por lo que recomendaron trasladar los entrenamientos a espacios cerrados con sistemas de filtración cuando las condiciones lo ameriten.

New York Así lució la ciudad de New York previo a la final del Mundial 2026. (Fotografía. AP)

¿Cuál es el pronóstico climatológico para la final del Mundial 2026?

Pese al deterioro previsto para el sábado, los pronósticos meteorológicos apuntan a una mejora importante antes de la final. Bob Oravec, meteorólogo senior del Weather Prediction Center de Estados Unidos, explicó que la mayor parte del humo se disipará durante el domingo.

“El domingo no será un mal día para la final del Mundial”, afirmó Oravec. “Todo lo que observamos indica que el humo se estará disipando para el domingo”, comentó.

Con ese escenario, la FIFA mantiene el seguimiento permanente junto con las autoridades meteorológicas estadounidenses, pero no considera necesario alterar la programación del partido.

La mala calidad del aire ya provocó afectaciones en otras competencias deportivas. La Major League Soccer (MLS) aplazó el partido que debía disputarse el jueves en Chicago, mientras que en el beisbol la MLB adelantó una hora el inicio de un encuentro en Filadelfia para reducir la exposición de jugadores y aficionados.

Además, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos emitió alertas por contaminación atmosférica en distintos centros urbanos, mientras que ciudades como Detroit y Minneapolis registraron niveles considerados “peligrosos”.

En Nueva York, las autoridades activaron protocolos especiales, abrieron centros de enfriamiento y comenzaron la distribución gratuita de mascarillas KN95 ante la combinación de calor extremo y humo procedente de Canadá.

A pesar de la situación, el máximo organismo del futbol mantiene una vigilancia constante para evaluar cualquier cambio en las condiciones antes de definir a la selección que levantará la Copa del Mundo en la final entre España y Argentina.

Con información de Bloomberg.