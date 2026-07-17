Sheinbaum y Bukele, los ‘más queridos’: Así encabezan la aprobación ciudadana en sus países

Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de México, Claudia Sheinbaum, encabezan por segundo mes consecutivo la lista de mandatarios latinoamericanos mejor valorados por la ciudadanía, aunque ambos registran una caída en sus niveles de aceptación frente a junio, según un sondeo de CB Global Data, en el que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cae al último lugar.

Bukele lidera la tabla con 67.4 por ciento de favorabilidad y 28.3 por ciento de imagen negativa. Aunque conserva el primer lugar, su respaldo cayó 1.7 puntos porcentuales respecto a junio, cuando alcanzó el 69.1 por ciento. El mandatario salvadoreño mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción como eje de su política de seguridad contra las pandillas.

Sheinbaum, la primera mujer en gobernar México, ocupa el segundo lugar con una imagen positiva del 65.1 por ciento y 30.2 por ciento de rechazo, 0.4 puntos porcentuales menos que el 65.5 por ciento obtenido en junio. Durante el período evaluado, México fue anfitrión, junto con Estados Unidos y Canadá, del Mundial de Fútbol de 2026.

Completa el podio Laura Fernández, quien asumió recientemente la Presidencia de Costa Rica, con 55.5 por ciento de favorabilidad frente a 38.2 por ciento de imagen negativa, 0.6 puntos porcentuales por debajo del 56.1 por ciento registrado el mes anterior.

Delcy Rodríguez, la menos: Tiene 70.8% de valoración negativa

Al final de la tabla se ubica Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela desde enero de este año, con apenas un 22.7 por ciento de respaldo ciudadano frente a 70.8 por ciento de imagen negativa.

Además, fue la mandataria que más cayó en la medición de julio, al perder 6.8 puntos porcentuales respecto al 29.5 por ciento de junio. Venezuela sufrió dos devastadores terremotos el 24 de junio que han dejado cerca de 5 mil muertos y miles de heridos, además de una compleja emergencia humanitaria y de reconstrucción.

En el penúltimo lugar está el mandatario interino de Perú, José María Balcázar, con 23 por ciento de aceptación y 68.5 por ciento de rechazo. No obstante, fue el presidente que más mejoró en la medición mensual, al ganar 4.8 puntos porcentuales respecto al 18.2 por ciento de junio. Balcázar entregará el poder el próximo 28 de julio a la derechista Keiko Fujimori, vencedora de las elecciones presidenciales.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, completa el grupo de mandatarios peor valorados, con 30.8 por ciento de apoyo y 63.4 por ciento de imagen negativa, 2.3 puntos porcentuales menos que en junio, cuando registró un 33.1 por ciento de favorabilidad.

En cuarto lugar figura el presidente de Paraguay, Santiago Peña, con 51.2 por ciento de imagen positiva y 45.7 por ciento de rechazo, tras mejorar respecto al 48.3 por ciento de junio. Le sigue el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con 50.6 por ciento de favorabilidad y 47.1 por ciento de imagen negativa, por encima del 47.6 por ciento registrado el mes anterior.

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia desde noviembre pasado, ocupa el sexto lugar con un 49.1 por ciento de imagen positiva y 47.7 por ciento de rechazo, también por encima del 46.4 por ciento que obtuvo en junio.

Presidentes de República Dominicana, Honduras y Chile, a media ‘tabla’ de preferencias

En la mitad de la tabla aparecen el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con un 48.7 por ciento de favorabilidad y 48.1 por ciento de imagen negativa; el hondureño Nasry Asfura, con 45.3 por ciento de respaldo y un 50,3 % de rechazo; y el chileno José Antonio Kast, con 44.6 por ciento de aceptación frente a un 52.8 por ciento de imagen negativa.

Les siguen el ecuatoriano Daniel Noboa, con 41 por ciento de apoyo y 55.9 por ciento de rechazo, y el copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien comparte el cargo con su esposa, Rosario Murillo, con un 40.2 por ciento de favorabilidad y un 58.6 por ciento de imagen negativa.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ocupa el duodécimo lugar, con un 39.4 por ciento de imagen positiva y 57.5 por ciento de rechazo. Petro concluirá su mandato el próximo 7 de agosto, cuando entregará el poder al ultraderechista Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones presidenciales.

Javier Milei, presidente de Argentina, con un 61.3% de rechazo ciudadano

También integran la parte baja del sondeo el uruguayo Yamandú Orsi, con 37.4 por ciento de apoyo y 57.5 por ciento de imagen negativa; el argentino Javier Milei, con un 36.8 por ciento de favorabilidad y 61.3 por ciento de rechazo; y el panameño José Raúl Mulino, con un 34.2 por ciento de aceptación frente a 61.2 por ciento de imagen negativa.

El sondeo de CB Global Data fue realizado entre el 3 y el 8 de julio de 2026 a ciudadanos de 18 países de Latinoamérica, con muestras de entre 4.625 y 6.271 casos por país, un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de entre ±1.2 y ±1.4 por ciento.