Feminicidio en Nuevo León: Hallan cuerpo de mujer joven en municipio Juárez

El cuerpo de una mujer joven fue hallado sin vida en el municipio de Juárez, Nuevo León; se investiga como feminicidio.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga el hallazgo del cuerpo de una mujer con signos de violencia en el municipio de Juárez, en un caso que, por sus características, es indagado bajo el protocolo de feminicidio.

El crimen ocurre en medio de una creciente preocupación por la violencia contra las mujeres en la entidad, tras los feminicidios de Mónica Briseth y Pamela Yahaira, ocurridos en julio en los municipios de Juárez y Apodaca.

¿Qué sabemos sobre el posible feminicidio en la colonia Montebello, en Juárez?

En el nuevo caso informado este viernes, el cuerpo de una joven fue localizado durante las primeras horas del martes sobre un camino de terracería ubicado en el cruce de las calles Montebello y Monte Alpes, a unos metros de la avenida Acueducto, en la colonia Montebello. Tras el reporte realizado por vecinos, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio como primeros respondientes y al confirmar el hallazgo acordonaron el área.

De acuerdo con información preliminar, quien aún no ha sido identificada, es una mujer de entre 25 y 30 años de edad, de complexión delgada y tez aperlada, quien vestía una blusa de color claro, short de mezclilla negro y tenis blancos. Además, presentaba diversos tatuajes en ambos brazos, abdomen y piernas.

Durante las primeras investigaciones, las autoridades ministeriales encontraron múltiples lesiones en la cabeza de la víctima, por lo que las autoridades consideran como principal línea de investigación un homicidio con características de feminicidio.

Agentes de la Fiscalía Especializada en Feminicidios asumieron las investigaciones, mientras peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron el levantamiento de indicios y el procesamiento de la escena.

De forma paralela, agentes ministeriales recabaron testimonios de vecinos y trabajadores del sector e iniciaron la búsqueda de imágenes de cámaras de videovigilancia que permitan establecer la ruta seguida por la víctima y ubicar a los responsables.

El lugar donde fue encontrado el cuerpo se caracteriza por la presencia de terrenos baldíos y quintas campestres, una zona de escasa vigilancia. Debido a ello, las autoridades ampliaron el perímetro de búsqueda para localizar evidencia adicional que contribuya al esclarecimiento del crimen.

Fiscalía de Nuevo León detiene a presuntos feminicidas de Mónica Briseth y Pamela Yahaira

Este nuevo hecho de violencia ocurre apenas unos días después de que la Fiscalía de Nuevo León informara la captura de los presuntos responsables de dos feminicidios que conmocionaron recientemente al estado.

Uno de los casos corresponde al feminicidio de Mónica Briseth, ocurrido el pasado 10 de julio en el municipio de Apodaca. El otro es el de Pamela Yahaira Alvarado, de 25 años, quien falleció el 11 de julio, dos días después de haber sido víctima de un ataque en el que presuntamente un hombre le roció gasolina y le prendió fuego en el municipio de Juárez.

En ambos casos, la Fiscalía estatal logró la detención de los presuntos responsables, quienes ya enfrentan procesos judiciales.

También esta semana, se logró una sentencia condenatoria contra un adolescente por el feminicidio de Britany N., ocurrido en enero pasado en Monterrey.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha reportado personas detenidas ni ha dado a conocer la identidad de la víctima hallada en Juárez. Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del crimen, identificar a la mujer y determinar si este caso se suma a la estadística oficial de feminicidios registrados en la entidad.