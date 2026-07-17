‘Hay que gobernar con sentido común’: Sheinbaum regaña a titular de Áreas Naturales Protegidas en Tulum

El momento ocurrió durante la gira de trabajo de Sheinbaum por Quintana Roo, donde lanzó el Plan Tulum Renace.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pedro Álvarez Icaza Longoria, resolver los conflictos generados por las restricciones ambientales en Tulum y le hizo un llamado de atención durante su recorrido por el Parque del Jaguar este viernes.

“Hay que gobernar con sentido común y para la gente. Cuando la norma se pone por encima de la gente y el sentido común, está mal; no cumplas con la norma, eso es lo que te estoy diciendo”, se escucha decir a la mandataria en videos que ya circulan en redes sociales.

El momento ocurrió durante la gira de trabajo de la mandataria por Quintana Roo, cuando habitantes y prestadores de servicios turísticos se acercaron para exponerle problemas relacionados con el manejo del área natural protegida, principalmente por las limitaciones derivadas del plan de manejo del Parque del Jaguar.

De acuerdo con información de medios locales, Sheinbaum cuestionó al comisionado sobre los plazos para atender los conflictos con prestadores de servicios turísticos y le pidió actuar con mayor rapidez. Cuando Álvarez Icaza señaló que la solución podría tardar varios meses, la presidenta respondió que no podía esperar ese tiempo y pidió que el asunto quedara resuelto antes de finalizar julio.

Conflictos en el Parque del Jaguar en Tulum

Momentos antes, la presidenta fue increpada por una familia que denunció el presunto despojo de un predio por parte de la Fiscalía del Estado a través de una “falsa carpeta de investigación”. Si bien, explicaron, que gracias a un programa estatal no se logró la entrega del terreno a un nuevo dueño, este sigue asegurado por la Conanp.

El Parque del Jaguar, catalogado como área natural protegida en Tulum, ha generado inconformidad entre algunos habitantes y trabajadores turísticos debido a las restricciones sobre actividades económicas, accesos a playas y cambios en la delimitación de áreas protegidas.

La Conanp sostiene que las zonas de recuperación dentro de las áreas naturales protegidas tienen como objetivo restaurar ecosistemas degradados, pero su implementación puede implicar limitaciones para construcciones y actividades comerciales.

Tulum Renace: Sheinbaum lanza plan de 10 acciones

Durante su visita a la Península de Yucatán, la presidenta Sheinbaum anunció la puesta en marcha de del Plan Tulum Renace, una estrategia integral conformada por 10 acciones que buscan rescatar, ordenar y fortalecer uno de los principales destinos turísticos del país.

Entre las medidas más relevantes destaca que la entrada al Parque del Jaguar será gratuita para todos los visitantes nacionales, mientras que el acceso a la zona arqueológica tendrá una reducción histórica en sus tarifas, al quedar en 80 pesos para mexicanos y 265 pesos para extranjeros, además de mantenerse el acceso sin costo para nacionales los domingos.

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, informó que también se implementará un sistema de movilidad eléctrica dentro del Parque del Jaguar, un modelo de atención y protección al turista en coordinación con la Guardia Nacional y un programa de profesionalización y certificación para prestadores de servicios turísticos

La estrategia incluye además una campaña permanente de promoción nacional e internacional para posicionar la riqueza cultural, gastronómica, arqueológica y natural de Tulum y de los 12 destinos turísticos de Quintana Roo, así como un programa para atraer nuevas rutas aéreas y mejorar la conectividad entre el Aeropuerto Internacional de Tulum y el centro de la ciudad.

Con información de Quadratín Quintana Roo.