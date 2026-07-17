Por engañar a la Secretaría de Cultura, inhabilitan a comercializadora y le imponen multa de 171 mil pesos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a Comercializadora Hermanos del Valle S.A. de C.V. por presentar información falsa.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a la empresa Comercializadora Hermanos del Valle S.A. de C.V. con una multa de 171 mil 972 pesos y una inhabilitación de tres meses tras presentar información falsa durante un procedimiento de contratación con la Secretaría de Cultura.

La sanción fue determinada por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura, dentro del expediente CULTURA-PAS-01/2026, y posteriormente comunicada mediante una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Empresa presentó información falsa a la Secretaría de Cultura

De acuerdo con la resolución, la Comercializadora Hermanos del Valle S.A. de C.V. “actuó con dolo en el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica de Carácter Nacional número IA-48-410-048410002-N-12-2025, para la contratación de los ‘Servicios Integrales para los Programas Expositivo, Editorial y de Acervos 2025 del Centro de la Imagen’”.

La autoridad determinó que la empresa engañó a la Secretaría de Cultura al presentar como propia una manifestación de estratificación de empresa que estaba a nombre de otro licitante que participaba en el mismo procedimiento de contratación.

Como consecuencia, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como gobiernos estatales, municipales y organismos públicos, deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa durante el periodo establecido de inhabilitación.

La restricción aplica para contratos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Asociaciones Público Privadas, además de la suscripción de acuerdos marco.

Entra al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

La sanción fue notificada a la empresa el 2 de julio y publicada este 17 de julio en el Diario Oficial de la Federación. La inhabilitación surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación.

Además, Comercializadora Hermanos del Valle S.A. de C.V. fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, por lo que no podrá participar en nuevas contrataciones con dependencias y entidades del Gobierno de México durante el periodo de la sanción.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que este tipo de medidas buscan proteger la legalidad y la transparencia de las contrataciones públicas, así como sancionar a quienes presenten información falsa en los procedimientos de contratación.