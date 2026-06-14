¿Trama de corrupción en la CFE? Inhabilitan por 20 años a trabajadores por infracciones graves

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sanciones contra 39 servidores públicos de distintas dependencias, tres de ellos inhabilitados de sus cargos por 20 años debido a infracciones graves.

Los tres inhabilitados por 20 años pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y son: Roberto ‘V’, de CFE Distribución; Alberto ‘M’, del laboratorio de equipos y materiales; y José ‘Q’, trabajador en el suministro de servicios básicos.

Estos tres funcionarios de la CFE, junto con un trabajador de la dirección corporativa de operaciones, son señalados de contratar la adquisición e instalación de 82 mil optimizadores de tensión que no eran necesarios para la prestación del suministro eléctrico.

Los hechos ocurrieron en 2017, aunque se desconoce en qué parte del país, y además de la inhabilitación, deberán pagar una multa solidaria de mil 192 millones 500 mil pesos.

Dichas sanciones tienen sustento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, correspondiente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Sancionan a funcionario de Hacienda con 4.9 millones de pesos

Además de las sanciones contra funcionarios de la CFE, un funcionario del Instituto de Administración de Avalúos y Bienes Nacionales (Indaabin), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue inhabilitado por 8 años, además de que lo sancionaron con 4.9 millones de pesos.

Su nombre es Carlos ‘M’, funcionario en la administración de la Región Golfo Centro, quien es señalado de realizar depósitos a su cuenta personal por 4.9 millones de pesos y no devolver un vehículo en 2019.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también sancionó a otros funcionarios por faltas consideradas como no graves de distintas instituciones.

Uno de ellos es Ernesto ‘A’, vicepresidente de administración y planeación estratégica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), señalado de la omisión en la formalización del acta entrega recepción del encargo en 2024. En ese caso, la suspensión fue de 15 días.

En Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Sergio ‘M’, de la Estación de Combustibles México, fue señalado de provocar un derrame de combustible de 2 mil 679 litros el año pasado.