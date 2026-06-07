Desmantelan centro de pornografía y corrupción de menores en Tabasco; operaba como cibercafé

El lugar operaba con normalidad en el centro de Villahermosa, Tabasco, como cibercafé. (Foto: Especial)

Lo que durante años operó como un aparente cibercafé en pleno Centro de Villahermosa, Tabasco, terminó bajo investigación federal por su presunta relación con delitos de pornografía y corrupción de menores.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que este sábado 6 de junio que ejecutó una orden de cateo en el establecimiento denominado ‘Ciber Pajaritos’, ubicado sobre la calle General Ignacio Zaragoza, a unos metros del Parque Los Pajaritos, cerca del Palacio de Gobierno, donde fue detenida una persona y asegurados diversos equipos tecnológicos que presuntamente eran utilizados para almacenar y transmitir material pornográfico.

Entre los objetos decomisados se encuentran computadoras, teléfonos celulares y memorias USB, los cuales serán sometidos a análisis periciales para determinar si contienen evidencia relacionada con actividades ilícitas, incluyendo posibles casos en los que estarían involucrados menores de edad.

El operativo provocó una fuerte movilización de corporaciones federales y estatales, además del cierre de varias calles del primer cuadro de la ciudad, en pleno Centro Histórico de Villahermosa, durante más de tres horas.

¿Cómo fue el operativo en Villahermosa, Tabasco?

En la diligencia participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como efectivos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana federal y estatal.

De acuerdo con la FGR, la acción derivó de una investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado de Tabasco, cuyos actos permitieron reunir información sobre posibles conductas delictivas cometidas al interior del inmueble.

Con esos elementos, el Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo la orden de cateo de una jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad.

Antes de que las autoridades revelaran los resultados del operativo, vecinos de la zona señalaron que el inmueble era conocido por presuntamente funcionar como un establecimiento donde se ejercía la prostitución. Sin embargo, las investigaciones federales apuntan ahora a una posible red relacionada con la transmisión y almacenamiento de material pornográfico.

La persona detenida, el inmueble y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, que continúa integrando la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes por los delitos relacionados con pornografía, corrupción de menores y los que resulten.

La FGR señaló que las indagatorias continúan y que los equipos asegurados serán analizados por especialistas para establecer el alcance de las actividades que presuntamente se realizaban en el lugar.