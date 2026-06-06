Caso Rodrigo Isidro: Hallan sin vida a jefe policial de Tabasco vinculado al homicidio del estudiante

Rodrigo Isidro Ricárdez fue asesinado por elementos de la SSPC de Tabasco en noviembre de 2025. (Foto: Especial)

Un mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco fue hallado sin vida al interior de las instalaciones de la corporación este sábado 6 de junio, investigado por el asesinato de Rodrigo Isidro.

De acuerdo con versiones preliminares, el elemento identificado como Eduardo ‘N’ presuntamente se quitó la vida con su arma de cargo en las inmediaciones de sus oficinas.

Su cuerpo, con una herida de bala en la cabeza, fue encontrado por sus compañeros. Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, pero ya no pudieron auxiliar al uniformado.

Tras los hechos, la zona quedó acordonada y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió para realizar las diligencias correspondientes.

El mando policial se desempeñaba como jefe de las Fuerzas Interinstitucionales de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca y presuntamente recibió en las últimas horas una notificación relacionada con una orden de aprehensión por el homicidio de Rodrigo Isidro Ricárdez, según información difundida por el periodista Audelino Macario.

Más tarde, mediante un comunicado oficial, la SSPC confirmó que el agente formaba parte de una investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado, aunque no ofreció más detalles.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que la mañana de este día se registró el fallecimiento de un elemento adscrito a esta institución”, señaló la dependencia.

Asimismo, indicó que, tras conocer los hechos, notificó de inmediato a las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

“Es importante señalar que el elemento formaba parte de una investigación que se encuentra a cargo de la Fiscalía General del Estado, autoridad responsable de determinar los hechos y deslindar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho”, precisó la corporación.

La SSPC aseguró que mantiene plena disposición para colaborar con la Fiscalía y aportar toda la información requerida para el esclarecimiento de los hechos.

Irregularidades y omisiones en el caso Rodrigo Isidro

Rodrigo Isidro Ricárdez, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), murió la noche del 14 de noviembre de 2025 tras una persecución policial ocurrida en el municipio de Centro.

De acuerdo con la versión de sus familiares, el joven no se detuvo en un retén policial instalado de manera irregular cuando regresaba a su domicilio, situación que derivó en una persecución. Minutos después, recibió disparos y perdió la vida a consecuencia de las heridas.

La familia sostiene que elementos de la Policía Estatal le cerraron el paso y dispararon contra su vehículo. Además, denunció presuntas irregularidades en el manejo de la escena del crimen, la cual presuntamente fue alterada. También denunció el aseguramiento de grabaciones de cámaras de seguridad.

El padre del joven, Lucio Isidro Álvarez, encabezó diversas movilizaciones para exigir justicia y castigo para todos los responsables.

Como parte de las investigaciones, en noviembre de 2025 la Fiscalía General del Estado detuvo a cuatro policías de la SSPC presuntamente relacionados con el homicidio; sin embargo, existían señalamientos sobre la participación de más agentes.

Hasta el momento, ni el Gobierno de Tabasco ni la Fiscalía General del Estado emitieron información adicional sobre el fallecimiento del mando policial ni sobre el avance de las investigaciones relacionadas con el caso Rodrigo Isidro.