‘Fue la policía’: Exigen justicia para Rodrigo, joven presuntamente asesinado en retén de seguridad

Rodrigo Isidro Ricárdez, un joven de 20 años, dedicado a la ganadería y estudiante de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, fue asesinado a balazos el pasado viernes cuando regresaba a su casa.

Su familia acusa directamente a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de haberlo perseguido, cerrado el paso y disparado en repetidas ocasiones contra su vehículo, tras pasar por un retén.

El joven murió a bordo de su unidad. Si bien primero se habló de que todo fue producto de un choque, al revisar el cuerpo, se comprobó que su deceso fue consecuencia de las balas que recibió.

Familia de Rodrigo exige justicia por el joven asesinado

“A mi hijo lo iba siguiendo la policía, lo acribillaron antes de entrar a la colonia, le pegaron tres tiros, un tiro a la altura del cuello, un tiro en el corazón de frente y un tiro en la mano izquierda (...) necesito que se investigue este lamentable hecho. Estoy totalmente destrozado como padre”, expresó entre lágrimas Lucio Isidro Álvarez, padre de Rodrigo.

El ataque ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche en la calle Gerónimo Palacios, entre 2 de Febrero y Castaño, en la colonia José María Pino Suárez, municipio de Centro, luego de que el joven saliera del rancho familiar.

“Me quitaron mi brazo derecho, me mataron en vida, pero aquí estoy y voy a seguir luchando. Yo no exijo venganza, yo necesito justicia, que no quede impune porque el mismo sistema que se encarga de la seguridad del ciudadano le quitó la vida a mi hijo”, insistió su padre, quien reiteró que el muchacho ya administraba su propio ganado y tenía planes de dedicarse enteramente a la actividad pecuaria.

Acusan abuso de autoridad

Amigos y vecinos lo recordaron como un joven trabajador y dedicado al estudio. “Era un joven de 20 años que comenzaba a ver sus primeros frutos de trabajo, puede uno meter las manos al fuego por él”, aseguró Luis Lázaro Escudero, amigo de Rodrigo.

Para Pedro Jesús Martínez Ortiz, vecino del joven, lo ocurrido es un claro acto de abuso de autoridad, pues hay elementos que en lugar de aplicar la ley, cometen actos ilegales contra los ciudadanos.

“Fue completamente un abuso de autoridad. Nuestra autoridad, no todos, pero hay policías corruptos maleantes. El gobernador lo sabe, que tiene autoridades corruptas”, sostuvo.

La familia pidió a testigos aportar información que ayude a esclarecer el caso.

“Que compartan la información, que comenten todo lo que sucedió, porque es evidente que era una persecución y a la vez fue una ejecución porque lo agarraron por atrás y por delante”, señaló nuevamente el padre del joven, quien además convocó a una marcha el próximo sábado a las 9 de la mañana frente a la Fiscalía General del Estado.

“Quiero que todos los ciudadanos que han sufrido este mismo dolor me acompañen a esa marcha. Yo voy a seguir alzando la voz, hago un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales. Nosotros somos personas de bien, nos levantamos desde muy temprano. Esto no se vale”, concluyó.

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que informó que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.