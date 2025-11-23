Asesinato de Rodrigo Isidro: Detienen a 4 policías que presuntamente le dispararon y le ‘sembraron’ un arma

Cuatro policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco relacionados con el asesinato del joven Rodrigo Isidro, ocurrido el pasado 14 de noviembre, fueron detenidos por la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

A través de un comunicado emitido este domingo 23 de noviembre, la Fiscalía informó que las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas tras diversas diligencias encabezadas por el Ministerio Público, apoyado por personal especializado en criminalística y peritos de la institución.

El estudiante de Medicina Veterinaria murió después de recibir tres disparos de policías, presuntamente a manos de los elementos estatales, quienes lo persiguieron en la colonia José María Pino Suárez.

Versiones en redes sociales sugieren que al joven le marcaron el alto en un retén, que estaría operando de manera irregular, pero este se negó a detenerse, por lo que los policías lo siguieron hasta alcanzarlo y dispararle.

Su padre, el señor Lucio Isidro Ricárdez, denunció que los agentes le “sembraron” un arma a la víctima, pero que en realidad Rodrigo no poseía pistola alguna, pues además de estudiar, se dedicaba a la ganadería.

“Bajo el principio de cero impunidad, derivado de los actos de investigación dirigidos por el Ministerio Público y realizados por la Dirección de la Policía de Investigación, este día se cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de cuatro personas por el delito de homicidio, relacionado con los hechos de un joven estudiante ocurridos el pasado 14 de noviembre”, indicó la Fiscalía.

La dependencia añadió que los detenidos pertenecían a una corporación de seguridad del estado y que, con base en los datos recabados, existen elementos suficientes para imputarles su probable participación en el crimen violento en Tabasco.

Desde el día del asesinato, familiares de Rodrigo Isidro —alumno de la División Académica de Ciencias Agropecuarias (DACA) de la UJAT— han señalado directamente a policías estatales como responsables del hecho.

El sábado pasado, familiares, compañeros y amigos del joven realizaron una protesta frente a las instalaciones de la FGE para exigir justicia en Tabasco y castigo a los presuntos responsables.