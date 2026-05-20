EU no quiere salir del T-MEC: USTR plantea mejorar acuerdo a través de más reglas de origen

La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), deslizó en un foro regional que la administración Trump no tiene intenciones de salir del T-MEC, pero tampoco de dejarlo sin cambios, sino mejorarlo con nuevas reglas de origen y transparencia.

“¿A qué me refiero con ‘reglas de origen’?”, dijo Jeffrey Goettman, subrepresentante comercial de la Casa Blanca. “Se trata de una categoría bastante amplia; lo que realmente buscamos son acuerdos arancelarios comunes con México y Canadá, uno de los principales temas que tenemos con el T-MEC”.

“Uno de los mayores problemas que tenemos con el T-MEC es que los fabricantes de Asia utilizan tanto a México como a Canadá como puerta trasera para importar productos con insumos asiáticos y así reducir los precios en EU, para quienes aumentan su capacidad de producción utilizando aluminio estadounidense”, explicó durante su participación en la 59 Conferencia Anual del Consejo de las Américas.

Goettman detalló que otro objetivo será “aumentar la transparencia en la fabricación de estos productos, por lo que vamos a analizar aspectos como la fundición del acero y la fundición del aluminio, asegurándonos de poder identificar las reglas de origen, y el contenido de valor regional, que es importante en el sector automotriz”.

“En particular, buscaremos aumentar el porcentaje de contenido norteamericano en varios sectores estratégicos, así como el contenido estadounidense dentro del contenido norteamericano. Creemos que todo esto está diseñado para garantizar un mayor contenido norteamericano, pero también para aumentar el contenido y las capacidades de fabricación en EU en el futuro”, dijo a los empresarios reunidos en el foro celebrado en el hotel Willard de Washington.

Goettman advirtió en ese contexto que “el déficit comercial con México era, en 2018, más o menos 60 mil millones de dólares” y que será un objetivo prioritario de la negociación del acuerdo.

“Ahora México pasó a un déficit comercial de casi 200 mil millones. Así que eso hace que México sea ahora nuestro tercer mayor déficit comercial, la Unión Europea es número uno, con alrededor de 220; China es número dos, ahora tenemos 210 más o menos, y México está justo detrás, con 200 mil millones.

Pero el exnegociador comercial del T-MEC por México, Ildefonso Guajardo, quien participó en un panel separado, sostuvo que no tiene sentido comparar el déficit comercial de China con México porque el país importa bienes estadounidenses tres veces más que el coloso asiático, por lo que no es una comparación justa.

No obstante, Guajardo indicó que las recientes acciones de EU en materia de crimen organizado ponen a México en una posición de “vulnerabilidad” bajo la cual todos los aspectos de la relación estarán en la mesa de negociación sin distinción entre temas comerciales, de seguridad o de otro tipo.

Estados Unidos será más estricto en revisión del T-MEC

Emilio Arteaga, socio de Comercio Exterior de la firma Vázquez Tercero y Zepeda, señaló que es previsible que EU impulse requisitos más estrictos para acceder a los beneficios arancelarios del T-MEC, bajo la lógica de fortalecer la integración regional y reducir la dependencia de insumos provenientes de Asia.

“Definitivamente se espera un endurecimiento de las reglas de origen, se van a hacer más estrictas, se va a requerir mayor contenido regional para poder tener acceso a los aranceles preferenciales”, dijo.

Advirtió además que Washington podría buscar ampliar el concepto tradicional de reglas de origen y exigir no sólo trazabilidad sobre el contenido regional de los productos, sino también sobre el origen de las inversiones y del capital detrás de las manufacturas.

Alejandro Luna Arena, socio de Comercio Exterior de Santamarina y Steta, afirmó que la revisión del T-MEC inevitablemente se concentrará en las reglas de origen debido a las limitaciones políticas y legislativas que enfrenta actualmente la administración de Donald Trump.

Explicó que el mandatario estadounidense no cuenta hoy con la autoridad Fast Track o Trade Promotion Authority (TPA), mecanismo que permite negociar acuerdos comerciales integrales con aprobación expedita del Congreso.“Buena parte de la revisión se va a tratar es precisamente del capítulo 4 y del anexo relativo a reglas de origen”, agregó.

Luna Arena coincidió en que Estados Unidos busca garantizar que las exportaciones mexicanas incorporen una mayor proporción de insumos regionales.