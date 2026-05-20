Esto sabemos de los polícias que ingresaron a la FES Acatlán de la UNAM

Policías de la Guardia Municipal (GM) de Naucalpan ingresaron a instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

Elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan de Juárez ingresaron este martes a las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán para detener a un hombre señalado por presuntamente provocar un accidente vehicular y amenazar a otra persona con un arma de fuego.

“Derivado de un percance vehicular ocurrido afuera de la Facultad una camioneta conducida por una persona en estado de ebriedad ingresó al estacionamiento. El vehículo era perseguido por dos motocicletas de seguridad pública, cuyos elementos también ingresaron a las instalaciones para detener al conductor”, informó la Facultad en un comunicado.

Los hechos quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales, donde se observa a policías municipales persiguiendo al sospechoso dentro del plantel, sometiéndolo y colocándole esposas en los escalones del edificio A3, mientras estudiantes y trabajadores universitarios reclamaban una presunta violación a la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

De acuerdo con la Facultad, al notar la presencia de los oficiales dentro del campus, “personal de vigilancia institucional solicitó a los policías retirarse de las instalaciones”. Asimismo, confirmó que “la persona involucrada fue remitida al juez calificador”.

En distintos videos compartidos en plataformas digitales se aprecia cómo estudiantes y personal universitario rodean a los policías e intentan liberar al detenido en medio de empujones y jaloneos. Durante el forcejeo, uno de los elementos municipales también empujó a una mujer que vestía ropa roja.

Tras la difusión de reportes sobre presuntas detonaciones de dentro del plantel, la FES Acatlán aclaró: “Desmentimos categóricamente versiones difundidas en redes sociales sobre supuestas detonaciones de arma de fuego al interior del plantel”.

La FES Acatlán desmintió que se hubieran reportado detonaciones por arma de fuego dentro de sus instalaciones. (FES Acatlán)

Finalmente, la institución pidió a la comunidad mantenerse informada únicamente por vías oficiales.

Por su parte, el gobierno municipal de Naucalpan aseguró que la actuación de la Guardia Municipal no violentó la autonomía universitaria, ya que la intervención ocurrió durante una persecución iniciada en la vía pública.