FES Acatalán anuncia regreso presencial, a pocos días de terminar el semestre

Tras más de año y medio de pandemia y que todas las universidades cerraran sus puertas, la Facultad de Estudios Superiores Actalán (FES Actalán) anunció su reapertura a partir de este martes.

Este 16 de noviembre toda la comunidad podrá realizar trámites presenciales, actividades culturales, deportivas y académicas dentro de las instalaciones de la Facultad.

Todos los espacios en la FES Actalán han sido previamente higenizados para asegurar la seguridad de todos los empleados, maestros y alumnos. En el comunicado, en el que anuncian su regreso a la modalidad presencial, también mencionan que es importante respetar en todo momento los protocolos de salud.

Como lo es el uso obligatorio del cubre bocas y la sana distancia, al igual que llaman a todos los alumnos o docentes que no se han vacunado contra el COVID-19 que lo hagan para protegerlos a ellos y a los demás.

La apertura del plantel se ha llevado a cabo según lo marca la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo que significa el inicio gradual a la reactivación de actividades presenciales para esta.

La noticia de la reapertura de la FES Acatlán ha tomado por sorpresa a varios alumnos, ya que el final del semestre es el 26 de noviembre por lo que la facultad solo estará abierta 10 días.

Se hubieran esperado a siquiera acabar este semestre, ya quedan menos de 2 semanas de clases 😩. — Mariana Geraldine (@MariGeraldin3) November 15, 2021









No tiene sentido regresar para las últimas 2 semanas del semestre — Andrea (@Andrea54028906) November 15, 2021





El presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 7 de octubre cuestionó a las universidades públicas por no haber regresado a las actividades presenciales, ejerciendo presión para que estas regresen.

“¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases? ¿Por qué no regresan las escuelas públicas? ¿Por qué razón? ¿Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo? ¿Nos vamos a acostumbrar a eso? Todo eso significa atraso, entonces, si ya se vacunó a maestros y ya ha quedado de manifiesto que no hay riesgos graves para los alumnos, ¿por qué no se regresa a clases?”, criticó en la ‘mañanera’.