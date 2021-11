¿Es seguro aplicarse la vacuna contra la influenza y la de COVID al mismo tiempo? Esto dice la UNAM

La vacunación contra la influenza en México ya inició y si aún tienes dudas sobre su aplicación o te preguntas si es seguro aplicarse esta vacuna junto con la de COVID, checa a continuación lo que dicen los especialistas.

En esta temporada invernal es importante proteger el sistema inmune y prevenir enfermedades respiratorias, sobre todo ahora con la presencia del SARS-CoV-2 que puede ocasionar un daño grave en los pulmones.

“Hay que vacunarse cada año, porque el virus de la influenza varía muchísimo, de hecho, nos ponen cuatro virus diferentes de distintas cepas que se escogen a principio de año para producir en octubre, que son las cuatro que circulan en el mundo. Por eso se hacen las vacunas ese año y al siguiente varía y las tienen que volver a producir, y no es raro que la gente se contagie con una cepa que no debe estar circulando, pero que podría hacerlo”, explicó Susana López Charretón, viróloga de la UNAM.

La especialista hizo un llamado a la población a aplicarse la vacuna contra la influenza para prevenir la enfermedad por este virus u otros padecimientos respiratorios.

“No hay contraindicaciones de vacunarse, lo mejor que podemos hacer es que nos la apliquen, incluso los que tienen problemas de inmunodepresión, les puede ayudar para protegerse. Las vacunas son lo mejor que puede haber en la medicina, nos ayudan a prevenir, no a curar y no hay que tenerles miedo. Son la mejor herramienta que poseemos”.

¿Es seguro aplicarse la vacuna de la influenza y la de COVID?

No hay contraindicaciones de aplicarse las dos vacunas al mismo tiempo.

“Es seguro ponerse varias al mismo tiempo como se ha hecho durante muchos años, toda vez que se han estudiado lo suficiente la administración de vacunas de COVID e influenza y se ha autorizado su aplicación simultánea. Se ha fundamentado en la manera en que la gente ha respondido a la vacunación. No es un invento, se pueden poner juntas, puede haber efectos colaterales como dolor en el sitio de aplicación, dolor de cabeza, pero eso será todo”, aclaró el doctor Alejandro Macías Hernández, especialista en salud pública y egresado del la UNAM.