Lluvias ‘empaparán’ la CDMX: Activan doble alerta para todas las alcaldías HOY

La mayor parte de la capital quedará bajo los efectos de fuertes precipitaciones. Autoridades activaron una doble alerta por lluvias intensas que afectarán a toda la Ciudad de México este sábado 6 de junio.

En 11 alcaldías se activó la alerta naranja: Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En las cinco restantes se mantiene la alerta amarilla debido a la intensidad prevista de las lluvias: Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

¿A qué hora se prevé que llueva en la CDMX?

Las lluvias se presentarán durante la tarde de este sábado y podrían extenderse hasta la noche, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Las precipitaciones podrían continuar durante la madrugada y las primeras horas del domingo 7 de junio, como parte de un temporal que afecta al Valle de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Es importante considerar que las condiciones meteorológicas pueden provocar encharcamientos, inundaciones, posibles deslaves y reducción de la visibilidad en vialidades. Además, se esperan rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

Lluvias durarán todo el fin de semana

Patricia López, representante del SMN, subrayó la importancia de mantener precauciones. Sobre las condiciones previstas para el domingo, detalló que la jornada podría iniciar con probabilidad de lluvias y continuar con precipitaciones puntuales fuertes durante el día.

“Les informamos sobre este temporal lluvioso que está afectando el Valle de México durante este fin de semana. Aquí en la Ciudad de México estamos previendo lluvias puntuales muy fuertes con acumulados de 50 a 75 milímetros”, dijo en una grabación difundida en redes sociales.

¿Por qué lloverá tanto este fin de semana?

A nivel nacional, gran parte del territorio permanece bajo los efectos de un temporal originado por la combinación de varios factores atmosféricos: una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, condiciones de inestabilidad y canales de baja presión en el interior del país.

Además, existe un abundante ingreso de humedad provocado por dos zonas de baja presión frente a las costas del Pacífico sur, las cuales permanecen bajo vigilancia debido a su probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos días.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan extremar precauciones, conducir con cuidado sobre pavimento mojado y mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas.