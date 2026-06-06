¡No hay sistema, joven!: Semovi suspende trámites vehiculares en CDMX por falla en sistema

¡No hay sistema, joven! La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México anunció la suspensión temporal de todos los trámites de control vehicular hasta nuevo aviso.

La medida implica la interrupción temporal de la atención en los módulos de la capital y responde a fallas técnicas registradas en una plataforma externa que la dependencia utiliza para validar y verificar los datos de los vehículos particulares.

La interrupción del sistema afecta de forma directa a los conductores capitalinos que requieren realizar gestiones vehiculares esenciales.

De acuerdo con la dependencia, actualmente no es posible realizar los siguientes procedimientos:

Alta y baja de placas de circulación para vehículos nuevos o usados.

de circulación para vehículos nuevos o usados. Trámites de placas conmemorativas.

Cambio de propietario de vehículo.

Reposición, renovación y refrendo de tarjeta de circulación.

Actualización de datos por cambio de domicilio o modificación de motor registrada en el vehículo.

¿Qué pasa si tenías una cita programada para realizar un trámite en Semovi?

La Semovi subrayó que las personas con citas programadas no deberán acudir al módulo para evitar traslados innecesarios.

En su lugar, el organismo establecerá contacto directo con los usuarios para reagendar los trámites y garantizar la atención una vez que el problema quede resuelto.

¿La cita para tramitar la licencia permanente también fue cancelada?

A pesar de la caída del sistema de control vehicular, la Semovi aclaró que los módulos encargados de la expedición de licencias de conducir permanecen en operación.

Los capitalinos pueden continuar con el trámite de la licencia permanente, la Licencia Tipo A para automóviles particulares y la Licencia Tipo B para taxis y transporte público sin afectaciones.

Las citas para la obtención de licencias pueden gestionarse en línea mediante la cuenta Llave CDMX o de forma presencial.

Los módulos de atención en Acoxpa, Azcapotzalco, Buenavista, Chabacano y otros puntos continúan abiertos y mantienen su horario habitual: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, así como los sábados de 9:00 a 13:00 horas.