Sismo magnitud 5.6 con epicentro en Guerrero ‘asusta’ a chilangos; se siente en alcaldías de CDMX

Personas que viven en alcadías al sur de la CDMX reportaron sentir un movimiento muy fuerte durante la tarde de este 5 de junio.

Un sismo de magnitud preeliminar de 5.6 grados con epicentro en Guerrero sorprendió a capitalinos este viernes 5 de junio.

El Servicio Sismólogico Nacional indicó que el epicentro fue a 29 kilómetros de Ometepec, Guerrero.

Minutos después ajustó la magnitud a 5.2 con epicentro a 27 kilómetros al suroeste de Ometepec.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica este viernes?

El gobierno de la Ciudad de México indicó que se percibió el sismo; sin embargo, indicó que no ameritó la activación de la alerta sísmica.

“Se activan todos los protocolos de seguridad”, señaló.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, explicó por qué no se activó la alerta sísmica.

“La Alerta Sísmica NO se activó este día porque el epicentro se localizó a más de 300 km de la Ciudad de México, y no se superó la magnitud 6.0″, indicó en redes sociales.

El sismo se registró 14:55 horas de este viernes 5 de junio.

¿Se reportan daños por sismo de este viernes en la CDMX?

El gobierno capitalino indicó que ante el reporte de actividad sísmica, equipos de emergencias revisan estaciones e infraestructura.

Exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atento a las indicaciones oficiales y a conservar la calma.

“Tras percepción de sismo y después de revisiones exhaustivas en toda la Red de Movilidad Integrada, poco a poco se reanudan los servicios con normalidad”, señaló.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, indicó que los equipos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil continúan con sus protocolos de actuación para corroborar que no haya daños.

“Hace unos minutos, se percibió un sismo en algunas zonas de la ciudad, con una magnitud de 5.2 con epicentro en el estado de Guerrero”, señaló en redes sociales.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) indicó que opera con normalidad tras aplicar los protocolos de seguridad.

"Luego del sismo que se percibió esta tarde en la ciudad, se llevaron a cabo los protocolos de protección civil correspondiente, se revisaron las instalaciones del aeropuerto sin reportar ningún daño", señaló.