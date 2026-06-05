La calidad de vida en CDMX

A unos días de que inicie el Mundial de futbol con el partido inaugural en la Ciudad de México, uno pensaría que la capital del país está lista para recibir no solo a visitantes de distintos países, sino también la enorme atención global.

Y quizás así sea, que la CDMX esté lista, recién pintada y recién acondicionada para la justa mundialista. Pero la población capitalina parece estar pasando por un momento crítico respecto a su ciudad.

De acuerdo con la más reciente encuesta de El Financiero, las percepciones sobre la calidad de vida en la CDMX cayeron de manera dramática en el mes de mayo, una caída que no se había observado en ningún sondeo previo desde marzo de 2025.

Al preguntar a las personas cómo calificarían la calidad de vida en la Ciudad de México en una escala de 0 a 10, en la que cero significa “muy mala” y 10 “muy buena”, 46 por ciento dio una calificación aprobatoria de entre 6 y 10, mientras que una mayoría de 53 por ciento dio una calificación reprobatoria, de entre 0 y 5.

Esta es la primera vez que la mayoría de las personas entrevistadas califica la calidad de vida en la ciudad como mala o muy mala.

En siete encuestas previas realizadas de manera bimestral desde marzo de 2025, la mayoría de las y los capitalinos dieron una calificación aprobatoria, en cinco de esos estudios registrando por lo menos 70 por ciento, y en otros dos estudios con 67 y 65 por ciento.

Con todo y las dificultades en la ciudad, la mayoría de las personas ha sido bastante positiva en su evaluación de la calidad de vida. Una lectura es que la CDMX ofrece mucho y que su población la valora. La excepción en ese sentir se dio en este mes de mayo, y de cara al Mundial. La actitud positiva se volvió minoría.

Es inevitable preguntarse qué causó este cambio de parecer. En tan solo dos meses, es difícil que aspectos como la seguridad, el transporte o la economía hayan cambiado de manera profunda, y con ello influido en el sentir de las y los capitalinos.

¿Podría ser que el cambio se deba precisamente a los preparativos mundialistas? ¿Está acaso la opinión pública viendo esfuerzos dirigidos a embellecer la ciudad como si fuera una villa Potemkin para impresionar visitantes?

Es probable que sí, ya que el cambio es muy repentino y muy marcado.

El apoyo ciudadano a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se mantiene en niveles de aceptación mayoritaria entre la población capitalina, según publicó El Financiero el pasado martes, pero registra el nivel más bajo de aprobación a Brugada hasta ahora en lo que va de su gestión, con 56 por ciento.

No podemos afirmar que las pintas, la llamada ajolotización, las flores sobre Reforma, u otros preparativos sean la causa del cambio en el estado de ánimo de la gente, pero sí se pueden señalar como sospechosos. La razón de fondo sería el gasto y los esfuerzos por algo que se percibe como temporal y no como cambios sustanciales que impacten positivamente en la calidad de vida a un plazo mayor.

A eso se le podría añadir que los bloqueos como los que ha organizado la CNTE tampoco abonan a la calidad de vida. Y bueno, el calor y las lluvias ni las menciono, simplemente porque el año pasado no se vio una caída en la percepción de calidad de vida por estas mismas fechas.

Cualquiera que sea la razón del aparente descontento, de la actitud reprobatoria, la mayoría de los capitalinos calificó la calidad de vida en la CDMX como mala o muy mala, un cambio en el estado de ánimo que no se había observado en año y medio de sondeos.

Parece que la población está mandando un mensaje claro al gobierno: los arreglos temporales para embellecer la ciudad en el marco del Mundial no bastan. Hay que pensar en la población y en su calidad de vida más regular.

Si esto fuese el caso, que por ahora es mi interpretación, estaríamos ante una expresión de la opinión pública que podríamos denominar la respuesta a la villas o aldeas Potemkin, un rechazo a las fachadas para impresionar visitantes.