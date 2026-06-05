Tesoro pide a bancos de EU checar si migrantes sin documentos abren cuentas: ‘No permitiremos abusos’

El aviso del Departamento del Tesoro pide a los bancos estar alertas a 'señales' de que una persona se encuentra en EU de manera ilegal.

La división de delitos financieros del Departamento del Tesoro quiere que los bancos ayuden a identificar esquemas de nómina vinculados a migrantes indocumentados, como parte de la más reciente medida del gobierno de Trump contra este grupo.

La Red de Control de Delitos Financieros —también conocida como FinCEN— emitió un aviso este viernes 5 de junio a los bancos pidiéndoles estar atentos al robo de identidad, el fraude de impuestos y los esquemas de lavado de dinero vinculados a la contratación de trabajadores no autorizados.

Esto ocurre después de que el presidente Donald Trump firmó en mayo una orden ejecutiva que exige a los bancos examinar con mayor detenimiento la ciudadanía de sus clientes.

¿Qué dice la nueva orden bancaria de Trump contra migrantes?

La orden instruye a reguladores bancarios y a dependencias del Gobierno de Donald Trump a buscar indicios de que personas sin estatus legal están abriendo cuentas u obteniendo préstamos o tarjetas de crédito.

Sin embargo, la orden es menos agresiva de lo que los bancos creían, pues preveían que la Casa Blanca haría obligatoria la recopilación de información sobre la ciudadanía de los clientes.

Aun así, sin alentar una exclusión generalizada de amplios segmentos de la población, la orden busca desalentar a las personas que están en EU de manera ilegal de interactuar con el sistema financiero.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, subrayó que el Gobierno de Trump “no permitirá que los forasteros ilegales abusen de las instituciones financieras para robar miles de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses que trabajan duro”.

“Los esquemas para pagar a trabajadores ilegales a menudo dependen del acceso al sistema financiero de Estados Unidos, incluidos los bancos de Estados Unidos”, añadió Bessent.

¿Por qué los bancos de EU se oponen a registrar ciudadanía de sus clientes?

Como los bancos nunca han recopilado información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de sus clientes, no existen cifras públicas confiables sobre cuánto riesgo representan estos clientes para el sistema financiero.

La industria bancaria había estado presionando intensamente durante meses para impedir que la Casa Blanca emitiera una orden ejecutiva que hubiera hecho obligatoria la recopilación del estatus de ciudadanía de los clientes, al argumentar que sería costoso y requeriría enormes cantidades de papeleo.

Dado que la orden solo ofreció orientación a los bancos en lugar de un mandato, parece que los bancos lograron convencer a la Casa Blanca.

El aviso insta a las instituciones financieras a estar alertas ante “señales de alerta” de que una persona se encuentra en Estados Unidos de manera ilegal.