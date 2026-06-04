Feria del Taco Mundialista 2026: Fecha, sede, horarios y todos los detalles del evento

La Feria del Taco 2026 tiene prevista la participación de 100 expositores, quienes ofrecerán este platillo a lo largo de cinco días. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Unsplash/ Cuartoscuro)

El Mundial 2026 —que arrancará con un partido de la Selección Nacional en el Estadio Ciudad de México— está a escasos días de comenzar y Nezahualcóyotl se encuentra más que listo para recibir el silbatazo inicial de una de las mejores formas: con mucha comida.

Mientras en la Ciudad de México se preparan los Festivales Futboleros con transmisiones de los partidos y actividades artísticas, el municipio mexiquense tendrá la Feria del Taco Mundialista.

Se trata de un evento en el que, además de disfrutar de algunos de los tacos más populares de la zona metropolitana, como los de pastor y barbacoa, los asistentes podrán participar en distintas actividades y recorrer espacios temáticos dedicados al fútbol.

Los tacos no son el único platillo que se venderá en la Feria del Taco. (Foto: Unsplash)

¿Cuándo es la Feria del Taco Mundialista 2026?

¡Unos taquitos antes del Mundial 2026! Previo al arranque del torneo de la FIFA comenzará la feria gastronómica, la cual promete reunir a 100 expositores de este emblemático platillo de la cocina mexicana.

En una conferencia de prensa, Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal de Nezahualcóyotl, explicó que en esta edición la Feria del Taco se extenderá durante varios días, ya que se realizará del 10 al 14 de junio.

Fecha: del 10 al 14 de junio de 2026

del 10 al 14 de junio de 2026 Horario: de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche

La entrada al evento será gratuita y apta para toda la familia. Sin embargo, se recomienda llevar efectivo para adquirir alimentos, ya que cada expositor comercializará sus propias preparaciones.

¿Dónde será la Feria del Taco Mundialista?

La Feria del Taco Mundialista 2026 está programada para realizarse en la Explanada Municipal de Nezahualcóyotl, un espacio al que es posible llegar mediante transporte público.

Para ello, una de las opciones más prácticas es utilizar el Metro y descender en la estación Pantitlán, ya sea de la Línea 9 o de la Línea 5. Después, se debe abordar un camión con dirección a “Palacio”, el cual deja a los visitantes frente a la explanada, de acuerdo con Google Maps.

La dirección completa para llegar a la Feria del Taco Mundialista 2026 es: Avenida Chimalhuacán s/n, Benito Juárez, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

¿Qué habrá en la Feria del Taco Mundialista 2026?

El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl informó en un comunicado que participarán 100 expositores, quienes ofrecerán tacos de pastor, suadero, carnitas, barbacoa, campechanos y otras variedades representativas de la gastronomía mexicana.

Debido a que en esta edición la Copa Mundial de la FIFA 2026 es el eje temático de la feria, no solo habrá tacos. Los visitantes también podrán encontrar platillos de la gastronomía internacional con el objetivo de reflejar la diversidad cultural de los países participantes en la justa deportiva.

A la oferta gastronómica se sumarán distintas actividades, ya que se organizarán dinámicas y presentaciones artísticas. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la cartelera oficial.

¡Y claro que el fútbol no puede faltar! Las autoridades municipales indicaron que durante la Feria del Taco Mundialista habrá espacios temáticos dedicados a este deporte, a los cuales podrá ingresar cualquier persona.