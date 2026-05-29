Dua Lipa echa taco en restaurantes Michelin: Sus lugares favoritos para comer en CDMX

En sus recomendaciones, Dua Lipa destacó el mole del restaurante Pujo, uno de los locales más reconocidos internacionalmente, que cuenta con dos estrellas Michelín. [Fotografía. Shutterstock]

¿Tienes la duda de ‘calar’ alguno de los locales de la CDMX que se encuentran en la Guía Michelin 2026 o el listado de los 50 Best Bars de Norteamérica? No te preocupes, la cantante Dua Lipa ya hizo el trabajo por ti y mostró sus lugares favoritos para comer, visitar o tomar un trago en la capital del país.

En colaboración con Google, la intérprete de Don’t Start Now y Break My Heart incluyó en su lista de recomendaciones restaurantes galardonados en la Guía Michelin, taquerías, museos, bares nocturnos y otros espacios si piensas recorrer la CDMX.

Si tú también quieres seguir la guía gastronómica de Dua Lipa, acá te explicamos sus platillos favoritos y lo que dijo de cada uno de los lugares que destacó.

¿Cuáles son los restaurantes recomendados por Dua Lipa?

La guía de la cantante pone especial atención en la escena gastronómica de la CDMX, con una selección que combina alta cocina, propuestas contemporáneas y opciones más casuales como taquerías. Entre sus recomendaciones destacan restaurantes con estrellas Michelin y espacios que reflejan la diversidad culinaria de la capital.

Pujol

Ubicado en la colonia Polanco, Pujol es el restaurante del chef Enrique Olvera y uno de los más reconocidos a nivel internacional, con dos estrellas Michelin en México. Su propuesta se centra en reinterpretar la cocina mexicana con técnicas contemporáneas y menús de degustación.

La cantante lo describe como uno de los mejores restaurantes del mundo y destaca su platillo insignia, el mole.

“Pujol es, simplemente, uno de los mejores restaurantes del mundo. El mole madre lleva años cocinándose y es una representación perfecta de lo que es la cocina mexicana”, comentó Dua Lipa, quien también tiene su propia taquería en la CDMX.

Em

Otro de los locales recomendados es el restaurante Em, el proyecto del chef Lucho Martínez, ubicado en la colonia Roma Norte, que cuenta con una estrella Michelin. Se trata de un espacio más íntimo que apuesta por una cocina de temporada con fuerte presencia de ingredientes vegetales.

Dua Lipa resalta la creatividad del lugar y su enfoque culinario: “Probablemente es la propuesta de cocina vegetal más emocionante que he probado. No vas a extrañar la carne”.

En sus recomendaciones, Dua Lipa destacó los mariscos del restaurante Contramar. (Foto: EFE/ Unsplash)

Máximo

El restaurante Máximo, del chef Eduardo García y la restaurantera Gabriela López, es también otro de los lugares destacados por la cantante.

El restaurante cuenta con una estrella Michelin y basa su propuesta en el concepto farm-to-table, es decir, utiliza ingredientes que provienen directamente de productores locales y que cambian según la temporada, lo que hace que el menú se renueve constantemente.

Sobre este espacio, la cantante considera que define la cocina de la ciudad: “La cocina aquí es técnicamente brillante, pero nunca se siente fría o distante. Tan solo el tuétano vale la visita”.

Contramar

Dua Lipa también destacó el restaurante Contramar, uno de los lugares de mariscos más conocidos de la capital y que forma parte de la categoría Bib Gourmand de la Guía Michelin. Su cocina destaca por platillos como las tostadas de atún, aguachiles y pescado a la talla.

Dua Lipa asegura que es una parada obligada en sus visitas a la ciudad: “Bajo del avión y voy directo a Contramar… Todo lo demás en la Ciudad de México tiene más sentido después de estar ahí”.

¿Qué otros bares y restaurantes de la CDMX recomendó Dua Lipa?

Además, la guía incluye otros espacios gastronómicos como Café Tormenta y Tacos del Valle, este último señalado como una de sus opciones favoritas para comer después de una noche larga.

Entre los bares, Hanky Panky destaca como el único con reconocimiento internacional dentro del ranking North America’s 50 Best Bars 2025. Se trata de un speakeasy en la colonia Juárez, conocido por su coctelería de autor.

La cantante subraya la calidad de sus bebidas y el ambiente del lugar: “Los cocteles con mezcal son de los mejores que he probado en cualquier lugar. Es un espacio pequeño, íntimo y perfecto para la última parte de la noche”.

También aparecen Le Tachinomi Desu y Club San Luis, dos opciones de vida nocturna en la ciudad. El primero es un bar japonés de pie con enfoque en sake y botanas, mientras que el segundo funciona como un club nocturno para cerrar la noche.

¿Qué otros lugares recomendó Dua Lipa de la CDMX?

Más allá de la gastronomía, la cantante incluyó espacios culturales en su recorrido. El Museo Tamayo figura como uno de sus favoritos de arte contemporáneo en América Latina, tanto por su arquitectura como por su colección.

El Museo Frida Kahlo, conocido como la Casa Azul, también forma parte de su lista. Dua Lipa destaca que recorrer el espacio permite entender mejor la obra de la artista.

“Estar dentro de ese lugar cambia la forma en que ves su trabajo. Entiendes mejor cómo vivía, cómo creaba y el contexto en el que hizo su obra”.

Finalmente, la Casa Luis Barragán aparece como uno de los sitios que más impactaron a Dua Lipa. La cantante resalta el manejo de la luz y el diseño del inmueble, al considerarlo uno de los espacios arquitectónicos más emblemáticos de la Ciudad de México.