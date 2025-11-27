Dua Lipa ‘abre’ su propia taquería en la CDMX con menú temático: ¿Cómo son los tacos y cuánto cuestan?

Dua Lipa confirmó la experiencia gastronómica por sus conciertos en México dentro de una taquería en la CDMX. (Foto: EFE/Cuartoscuro)

Dua Lipa, hermana, ya eres mexicana: La artista británica no solo ‘consiente’ a sus fans con los conciertos desde el Estadio GNP Seguros, también anunció su ‘propia’ taquería que presenta un menú temático de la cantante disponible durante su visita a México.

La intérprete de ‘Be the one’ confirmó mediante un post en sus redes sociales que toma ‘posesión’ de una taquería de la Ciudad de México para celebrar las fechas de su ‘Radical Optimism Tour’

Dua Lipa ya había mostrado su amor a la comida mexicana, por ejemplo, cuando visitó la marisquería Contramar (con estrella Michelín) en sus visitas anteriores.

Dua Lipa tiene tres conciertos programados en México en diciembre de 2025. (Foto: EFE)

¿Dónde están los tacos de Dua Lipa?

La taquería de la CDMX elegida por la cantante Dua Lipa para ofrecer su menú temático fue en Los Caramelos, la cual normalmente se dedica vender tacos de barbacoa.

Aunque actualmente cuentan con tres diferentes sucursales en la capital mexicana, solamente se cuenta con la experiencia de la artista británica en una de ellas.

La dirección del local es calle Michoacán, número 93, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

La taquería anunció una extensión de su horario mientras se ofrece el menú de los tacos de Dua Lipa y ahora la apertura es a las 12:00 p.m. y el cierre a la medianoche durante los días que está activa la experiencia.

¿Cuánto cuestan los tacos de Dua Lipa en la CDMX y cómo son?

En la taquería La Dua olvídate de pedir uno o dos, con o sin copia, pues se cuenta con un menú establecido que incluye entrada, plato fuerte y bebidas.

De acuerdo con información oficial, el paquete tiene un costo de $249 MXN por persona y ya incluye el servicio.

Lo que incluye el menú temático de la taquería es lo siguiente:

Taco Radical Optimism: Caramelo con queso

Taco Houdini: Con chicharrón de puerco

Taco María: De arrachera

1 consomé ‘Illusion’

Bebidas: Agua Training season (de pepino), Caguamita o mini margarita (únicamente se puede elegir una)

De acuerdo con la información oficial, el consumo de bebidas alcohólicas es únicamente con los alimentos y se debe tener la mayoría de edad.

¿Cuánto tiempo estarán disponibles los tacos de Dua Lipa?

El menú temático de Dua Lipa solo está disponible durante su visita a México con motivo de las presentaciones que tiene programadas en la capital de nuestro país.

La fecha de duración de la experiencia gastronómica en la taquería de la CDMX es del 1 hasta el 5 de diciembre de 2025.

¿Cuándo son los conciertos de Dua Lipa en la CDMX?

La visita de Dua Lipa a México es porque tiene pactados tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, que son en las siguientes fechas:

Lunes 1 de diciembre de 2025

Martes 2 de diciembre de 2025

Viernes 5 de diciembre de 2025

De acuerdo con la plataforma Ticketmaster, todavía hay disponibilidad de boletos (aunque en poca cantidad) para las dos últimas fechas. Cabe destacar que para la del viernes 5 únicamente quedan tickets para personas con problemas de movilidad (acceso con silla de ruedas y un acompañante).