Así son las cafeterías y heladerías de Carlos Alejandro Bautista Tafolla, amigo de Carlos Manzo

Carlos Alejandro Bautista Tafolla, amigo de Carlos Manzo, tiene cafeterías que se mezclan con la venta de paletas en la zona de Michoacán. (Foto: IAGemini/Cuartoscuro)

¡Sí, existen paletas de aguacate! Carlos Alejandro Bautista Tafolla, amigo de Carlos Manzo, es propietario de Urani, un negocio que combina cafetería y venta de productos helados con una propuesta poco común.

El diputado local por Uruapan y amigo de Carlos Manzo impulsó la creación de paletas frutales —incluido el aguacate— que actualmente se ofrecen en todas las sucursales de la marca, junto con café americano y bebidas frías como frapés y malteadas.

Bautista Tafolla también ha sido mencionado recientemente por promover una iniciativa que propone entregar $10,000 MXN a personas que denuncien de manera anónima a familiares presuntamente involucrados en delitos.

¿Cómo es Urani, cafeterías y paleterías de Carlos Alejandro Bautista Tafolla?

Urani opera cuatro establecimientos dentro del municipio de Uruapan, Michoacán. Su distintivo son las paletas de aguacate, disponibles de manera individual o mezcladas con otras frutas para crear sabores fuera de lo común. Entre las combinaciones más solicitadas se encuentran aguacate con mango, limón, maracuyá, fresa, piña y pistache, además de opciones que varían de acuerdo con la temporada.

Además de las paletas, el menú incluye bolas de helado de aguacate, servidas en canasta de galleta a manera de postre especial. Estas pueden llevar coberturas de chocolate o añadirse toppings como coco rallado y arándano.

En su página de Facebook, Urani muestra el proceso de elaboración de sus productos.

En un video explican: “Seleccionamos cada ingrediente para asegurar la calidad; buscamos lo más fresco de Michoacán (...). Así creamos más de 30 sabores, incluido el aguacate cremoso”. Después, una máquina especial transforma las frutas en mezclas de textura cremosa que se congelan en moldes hasta obtener el producto final.

El menú de cafetería incluye café negro, latte, chai latte, frapés y malteadas —entre ellas, una de aguacate—. En alimentos ofrecen crepas dulces y saladas, alitas, sándwiches, papas a la francesa y hamburguesas.

No todas las sucursales son iguales, algunas cuentan con bancas en el exterior, otras con mesas al interior para degustar tus alimentos.

Sucursales y horarios de Urani en Uruapan

Estas son las cuatro ubicaciones donde actualmente opera la marca:

Urani Centro Uruapan: Av. Emilio Carranza 21, Centro, Horario: lunes a domingo, 8:00 a.m. – 10:30 p.m.

Av. Emilio Carranza 21, Centro, lunes a domingo, 8:00 a.m. – 10:30 p.m. Urani sucursal Juárez: Av. Benito Juárez 116, La Magdalena, Horario: lunes a domingo, 7:30 a.m. – 10:30 p.m.

Av. Benito Juárez 116, La Magdalena, lunes a domingo, 7:30 a.m. – 10:30 p.m. Urani sucursal Paseo Lázaro Cárdenas: Lázaro Cárdenas 1171, Ferrocarrilera 1ra Sección, Horario: lunes a domingo, 8:00 a.m. – 10:15 p.m.

Lázaro Cárdenas 1171, Ferrocarrilera 1ra Sección, lunes a domingo, 8:00 a.m. – 10:15 p.m. Urani sucursal Business Woman: Calle Francisco Villa 37, San Francisco, Horario: lunes a domingo, 10:00 a.m. – 8:00 p.m.

¿Quién es Carlos Alejandro Bautista Tafolla?

Carlos Alejandro Bautista Tafolla es diputado local en Michoacán e integrante del Movimiento del Sombrero. De acuerdo con información del Congreso del estado, cuenta con la siguiente trayectoria académica:

Doctorado en Inclusión, Políticas Públicas e Investigación por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados (2024), con excelencia académica.

Doctorado en Eco-Educación por el Instituto Universitario Puebla.

Maestría en Alta Dirección de Empresas por el IPADE.

Licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales por la UNLA y la Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia, España.

Además de su labor legislativa, Bautista utiliza las sucursales de Urani para actividades sociales, como recolectar prendas de invierno para entregarlas a personas que las necesiten. También es fundador del Hotel Boutique Nacional Pool & Comfort, reconocido por su enfoque ambiental.

Tras el asesinato de Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre, Tafolla apoyó el nombramiento de Grecia Quiroz como nueva alcaldesa de Uruapan.