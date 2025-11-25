Amigo de Carlos Manzo responde a Noroña: ‘Grecia está ahí porque le arrebataron al amor de su vida’

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se conviritió en alcaldesa de Uruapan tras el asesinato de su esposo a principios de noviembre. (Foto: Cuartoscuro)

Carlos Alejandro Bautista Tafolla, diputado del Movimiento del Sombrero, respondió a las críticas de Gerardo Fernández Noroña contra Grecia Quiroz, la nueva alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo.

“¿Cómo te atreves a meterte con una víctima cuando no entiendes su dolor? No está ahí por elección… está ahí porque le arrebataron al amor de su vida”, dijo Carlos Alejandro Bautista Tafolla a través de una publicación en su perfil de Facebook.

La respuesta del diputado del Movimiento del Sombrero ocurre después de que Fernández Noroña criticó a Grecia Quiroz, luego de que la alcaldesa de Uruapan pidió que se investigue a Raúl Morón y Leonel Godoy por el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

“La ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia, pero es evidente que ella ya está en esa línea”, señaló Fernández Noroña en su podcast.

¿Qué respondió Carlos Alejandro Bautista Tafolla a Fernández Noroña?

A través de una publicación en su perfil de Facebook, el diputado y amigo de Carlos Manzo acusó a Fernández Noroña de meterse contra una víctima de la violencia en Michoacán.

Incluso Bautista Tafolla retó a Gerardo Fernández Noroña a ir a Uruapan o “dime a dónde voy” para hablar al respecto.

El legislador michoacano también aseguró que la alcaldesa de Uruapan no está sola.

“Que no esté Carlos Manzo no significa que Grecia Quiroz esté sola. A ti, que solo te preocupa seguir respirando política: métete conmigo, pero a Grecia, déjala en paz.

“Si quieres hablar, aquí te espero en Uruapan… o dime a dónde voy”.

En su publicación, el diputado del Movimiento del Sombrero también se refirió a una de las críticas más usadas por integrantes de Morena. “Aquí no somos de derechas, aquí somos pueblo, cabrón”, dijo al legislador federal.

Mensaje de amigo de Carlos Manzo a Noroña.

¿Cuáles fueron las críticas de Fernández Noroña contra Grecia Quiroz?

Además de señalar que la viuda de Carlos Manzo buscará ganar la gubernatura de Michoacán, Fernández Noroña comentó que Grecia Quiroz tendrá todo el apoyo de los partidos de oposición.

Según el legislador de la Cuarta Transformación, el apoyo de la oposición es porque requieren “figuras fascistas” para legitimar a la derecha.

“Fue una declaración irresponsable de la alcaldesa Quiroz en Uruapan que señala a Godoy y a Morón como posibles responsables. Puede ir a declarar a la Fiscalía y dar elementos si es que los tiene”, agregó el senador de Morena.

Una de las críticas contra Fernández Noroña es que sus comentarios ocurren en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.