Grecia Quiroz narra cómo fue el asesinato de Carlos Manzo: ‘Pensé que también iban por mí’

El alcalde Carlos Manzo posaba para una fotografía cuando el agresor se abrió paso entre la multitud y disparó. (Fotos: Cuartoscuro)

Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, relató cómo fue el ataque a balazos contra su esposo, el fallecido Carlos Manzo, asesinado durante el Festival de Velas el pasado 1 de noviembre, cuando se encontraba acompañado de su familia, entre ellos sus dos hijos pequeños.

En entrevista con Joaquín López Dóriga, Quiroz recordó como una noche que debía ser de paz y comunidad por los festejos de Día de Muertos, se convirtió en una escena de horror y caos, luego de que un hombre dispara directamente contra el entonces alcalde de Uruapan.

El testimonio de Grecia Quiroz: ‘Agarré a mis hijos y salí corriendo’

Según cuenta Grecia Quiroz, los últimos momentos de Manzo transcurrieron con normalidad: él había pronunciado unas palabras al inicio del evento, luego participó en el encendido de velas y recorrió las vallas de seguridad para saludar a la gente.

Tras una breve entrevista, posó con asistentes para fotografías, como lo acostumbraba. Quiroz asegura que su esposo nunca se rehusó a retratarse con niños, adultos o personas mayores.

“Carlos jamás se negaba a una fotografía con la gente”, declaró la alcaldesa, quien añadió que esa actitud siempre lo caracterizó desde su campaña. “Jamás le decía a su seguridad ‘no lo dejes acercarse’”, recuerda.

Cuenta que antes de la balacera, decidió colocarse en la entrada del sitio con sus hijos para esperar a su esposo, quien —muy animado— se regresó a tomarse más fotografías con los asistentes.

Fue entonces cuando, ya de regreso junto a ella, un hombre se acercó para pedir una foto. Justo en ese momento, según su testimonio, el agresor emergió entre la multitud, disparó hacia el alcalde y la balacera comenzó.

Grecia, presa del pánico, relata cómo tomó a sus hijos y corrió para refugiarse entre la gente.

“Lo único que hago es agarrar a mi hijos y me fui corriendo entre la gente (...) “Yo pensé en la integridad de mis hijos, pensé en ese momento que también iban hacia mí. La verdad es que no volteé a ver a nadie más. Mi mundo se cerró en mis hijos”.

La alcaldesa de Uruapan afirmó que no supo dónde estaba su esposo durante casi una hora, ya que fue retenida por personal de seguridad con el argumento de proteger a los menores. En ese tiempo, recuerda, siempre mantuvo la esperanza de que él sobreviviría al ataque.

“Yo tuve la plena confianza de que él iba a salir de esta situación. Yo sabía que él era muy fuerte, que él no se iba a rendir”.

¿Qué se sabe hasta ahora del asesinato de Carlos Manzo?

El asesinato de Carlos Manzo ocurrió alrededor de las 20:00 horas en la Plaza Morelos, cuando el alcalde saludaba a las familias y convivía con los asistentes al tradicional Festival de Velas de Uruapan. Según el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía de Michoacán, el funcionario recibió siete disparos.

Uno de los agresores fue abatido en el lugar, mientras que otras dos personas fueron detenidas.

Manzo fue trasladado de emergencia a un hospital debido a la gravedad de sus heridas, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La Fiscalía identificó al agresor de Manzo como Víctor Manuel ‘N’, de 17 años, originario de Paracho, Michoacán, quien fue abatido en el lugar por los elementos de seguridad que estaban con el alcalde. La pistola usada (una Beretta 9 mm) está vinculada a por lo menos dos enfrentamientos previos entre grupos criminales en la región.