Plan Michoacán: Harfuch recorre Uruapan y presenta acciones de seguridad tras asesinato de Carlos Manzo

El recorrido de Harfuch se centró en Morelia y Uruapan.

Tras visitar Morelia, Omar García Harfuch llegó a Uruapan, con el objetivo de revisar las acciones del Plan Michoacán, así como la estrategia conjunta para combatir la violencia en Tierra Caliente.

“En Uruapan nos reunimos con la presidenta municipal, Grecia Quiroz, para reforzar vigilancia y atender necesidades de la población”, escribió Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tras su paso por la localidad este jueves 13 de noviembre.

El funcionario aseguró que las visitas a Uruapan serán constantes, esto a casi dos semanas del asesinato de su alcalde, Carlos Manzo, víctima de un ataque a balazos el 2 de noviembre, presuntamente orquestado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además del recorrido por la zona de Uruapan, Harfuch y las autoridades locales anunciaron una serie de acciones para que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se cumpla, y con ello reducir los índices de violencia.

Harfuch estuvo en su recorrido con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. (Gobierno de Michoacán)

Visita de Hafruch a Uruapan: ¿Qué acuerdos de seguridad hay tras el asesinato de Carlos Manzo?

Tras la visita de Harfuch a Uruapan, así como su reunión con Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo y actual alcaldesa, se acordó la implementación de una estrategia regional, misma en la que se reforzará la seguridad, además de que brindarán capacitación y equipamiento a policías locales.

Además, en relación con el tema de la violencia y extorsiones a limoneros y aguacateros, como pasó recientemente con el asesinato de Bernardo Bravo, las autoridades informaron el despliegue de elementos del Ejército y la Guardia Nacional en la zona para combatir las afectaciones al sector.

Harfuch también destacó la importancia de mantener la misión del Plan Michoacán tras el asesinato de Carlos Manzo, así como la coordinación entre los tres niveles de Gobierno para garantizar buenos resultados contra la delincuencia, y en ese sentido destacó la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para llevar a cabo las reuniones.

Omar García Harfuch dio avances del Plan Michoacán con Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan. (Gobierno de Michoacán)

En Uruapan también estuvo Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien aseguró que el Ejército también dará seguimiento al Plan Michoacán en la zona, además de que las reuniones de seguridad continuarán en otros municipios de Michoacán para fortalecer la coordinación.

Grecia Quiroz dio su voto de confianza al Plan Michoacán, que además contó con el visto bueno de la Fiscalía local, así como de cámaras de empresarios y otras organizaciones.

Omar García Harfuch confirmó que continuarán las visitas a Michoacán para evaluar la estrategia de seguridad. (Cuartoscuro)

Con información de Quadratín.